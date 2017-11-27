دعت الإدارة العامة للإطفاء، اليوم الاثنين، مرتادي البحر من الصيادين والمتنزهين إلى عدم الخروج في رحلات بحرية حاليا لتأثر البلاد بتقلبات جوية مطالبة إياهم بمتابعة الحالة الجوية للتأكد من استقرار الجو.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الإطفاء)، في بيان صحافي، ضرورة أخذ جميع المواطنين والمقيمين الحيطة والحذر بسبب الأمطار المتفرقة التي تشهدها البلاد والتواصل معها عند وقوع أي طارئ على هاتف الطوارئ (112).

وأوضحت أن البلاد تتأثر حاليا بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة.

وقالت إن جميع مراكز الإطفاء البرية والبحرية والمطارات اتخذت كل الاستعدادات وتم رفع جهوزيتها لمواجهة أي طارئ، متمنية السلامة للجميع "وان يحفظ الله وطننا من كل مكروه".