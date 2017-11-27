اعتبر النائب ثامر السويط أن الأحكام بالسجن التي طالت عدد كبير من ممثلي الأمة و أبناء الشعب الكويتي في ⁧‫قضية "اقتحام المجلس"‬⁩ هي بلا شك أحكام قاسية مقارنة بأحكام أول درجة.

واضاف السويط " لذلك لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا في ظل وضع إقليمي متأزم نحن بأمس الحاجة فيه لتحصين جبهتنا الداخلية".

وتابع " المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة تهدئة وتوافق بين الجميع ، ويفترض بنا اننا تجاوزنا صفحة التأزيم والخلافات ، وبدأنا جميعا صفحة جديدة وبالتالي كان يجب ان يسود هذه المرحلة العفو العام.

وزاد " وذلك حتى يتجاوز الجميع الخلافات السابقة ويتطلعون جميعا الى ملفات التنمية والتطوير وخدمة الشعب الكويتي ومعالجة قضاياه.