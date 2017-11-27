أكد النائب طلال الجلال، أن المرحلة الحالية في ظل ما يشهده الإقليم المحيط بنا من تطورات وأخطار، وما تواجهه الكويت من تحديات تتطلب رص الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية ووقوفنا جميعا صفا واحدا في مواجهة تلك التحديات والعبور بسفينة الكويت الى بر الامان.

وقال الجلال في تصريح صحافي، انطلاقا من هذا كله نضم صوتنا مع الأصوات المنادية بوضع العفو العام كضرورة قصوى، مشيرا الى ان الأحكام الصادرة بحق 70 من شباب الكويت ونوابها الحاليين والسابقين قاسية، مؤكدين في الوقت ذاته احترامنا واعتزازنا بالقضاء الكويتي، الذي يعد الملاذ الامن لكل فرد بالمجتمع.

وشدد الجلال على ضرورة طي صفحة الماضي بكل ما بها، وبدء صفحة جديدة عنوانها تحصين جبهتنا الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية، وكلي ثقة بتفهم نواب الامة اهمية اقرار قانون العفو العام باقصى سرعة ممكنة.