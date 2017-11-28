526.5 مليون دينار لتنفيذ 31 مشروعاً ضمن ركيزة «بنية تحتية متطورة»

247.4 مليوناً تكلفة لإنجاز 43 مشروعاً «رأسمال بشري إبداعي»



بشرى شعبان

كشف الأمين العام للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن إنجاز ما يزيد على 50% من دراسة المخطط الهيكلي للدولة على ان تكون الدراسة منجزة وجاهزة خلال عام 2018 وبالتالي تكون الخطة التنموية للدولة «الكويت 2035» متكاملة على الخريطة.

وقال مهدي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس لعرض نتائج تقرير المتابعة نصف السنوي لخطة التنمية التي بدأ تنفيذها: نعمل على تسليط الضوء على ما نقوم به من جهود لتوعية المواطنين بالمسيرة التنموية في البلاد والتعاون بين الجهات الحكومية كافة لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية «الكويت 2035» بجعلها مركزا ماليا وتجاريا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية.

واستعرض تقرير المتابعة نصف السنوي الذي يشتمل على متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2018- 2017 مع نهاية النصف الاول منها وأهم هذه النتائج من حيث نسب الانفاق ومستويات انجاز المشروعات مع التركيز على المشروعات الاستراتيجية بالاضافة الى معوقات التنفيذ.

وأوضح ان التقرير صنف المشروعات التنموية والبالغ عددها 157 مشروعا وفقا لركائز خطة التنمية، فهناك 9 مشروعات ضمن ركيزة «ادارة حكومية فاعلة» تقوم بتنفيذها 9 جهات باعتمادات سنوية تبلغ 6.5 ملايين دينار، و25 مشروعا ضمن ركيزة «اقتصاد متنوع مستدام» تقوم بتنفيذها 14 جهة باعتمادات سنوية تبلغ مليارا و811 مليون دينار، و31 مشروعا ضمن ركيزة «بنية تحتية متطورة» تقوم بتنفيذها 7 جهات باعتمادات سنوية تبلغ 526.5 مليون دينار، و14 مشروعا ضمن ركيزة «بيئة معيشية مستدامة» تقوم بتنفيذها 5 جهات باعتمادات سنوية تبلغ 218.5 مليون دينار، و22 مشروعا ضمن ركيزة رعاية صحية عالية الجودة تقوم بتنفيذها 4 جهات باعتمادات مالية سنوية تبلغ 186.5 مليون دينار، و43 مشروعا ضمن ركيزة «رأس مال بشري ابداعي» تقوم بتنفيذها 14 جهة باعتمادات سنوية تبلغ 247.4 مليون دينار، و13 مشروعا ضمن ركيزة «مكانة دولية متميزة» تقوم بتنفيذها 6 جهات باعتمادات مالية سنوية تبلغ 4.4 ملايين دينار.

وأشار الى تقدم ملحوظ في نسب الانفاق على مشاريع الخطة خلال النصف الأول والتي بلغت 17.1% مقابل 3.3% في الربع الأول من نفس الخطة، وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية الحالية 2017- 2018 فإن عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية يبلغ 79 مشروعا بنسبة 50.3% فضلا عن 59 مشروعا في المرحلة التحضيرية بنسبة 37.6%.

وبين مهدي ان عدد المشروعات الاستراتيجية ضمن الخطة الحالية 23 مشروعا باعتمادات سنوية تقدر بمبلغ 2.4 مليار دينار بينها 10 مشروعات في المرحلة التنفيذية، حيث تبلغ نسبة الانجاز في مشروع الوقود البيئي 81.5% وفي مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد بلغت نسبة الانجاز 77.5% وفي مشروع ميناء مبارك الكبير بلغت نسبة الانجاز 51% وفي مشروع مستشفى الصباح 42.4% وفي مشروع مدينة صباح السالم الجامعية 37.5% وفي مشروع المباني الجديدة في مستشفى الفروانية 39.6% وفي مشروع مصفاة الزور 34% وفي مشروع المبنى الجديد في مستشفى العدان 28.9% وفي مشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي 23.5% كما بلغت نسبة الانجاز في مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 نسبة 22.5%.

اما فيما يتعلق بنسب الانفاق على المشروعات الاستراتيجية وفقا للقطاعات فقد بلغت 30.8% في مشاريع قطاع التعليم كما بلغت 22.3% في قطاع النقل في حين بلغت في مشاريع قطاع النفط والغاز 19.6%.

وذكر ان معوقات التنفيذ التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها 417 معوقا في الخطة السنوية 2017/2018 وصنفت هذه المعوقات الى خمس مجموعات رئيسية هي: معوقات ادارية ورقابية ومالية وفنية وتشريعية، ويلاحظ ان النسبة الاكبر منها معوقات ادارية بلغت 37% من اجمالي المعوقات، في المقابل كانت المعوقات التشريعية هي الاقل حدوثا حيث بلغت نسبتها 2% فقط من اجمالي المعوقات.

من جهة أخرى أثمرت الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس البلدي بالتنسيق مع الجهات المعنية في تذليل المعوقات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها حيث تم التغلب على 276 معوقا بنسبة 66% من اجمالي المعوقات.