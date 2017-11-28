عبدالله الراكان

عاد الفائز بالمركز الثاني في مسابقة «نجوم العلوم» للمخترعين بالشرق الأوسط، المخترع د.أحمد نبيل مساء أمس الأول إلى البلاد عقب مشاركته في فعاليات المسابقة التي أقيمت في سلطنة عمان. وكان في استقبال المخترع د.أحمد نبيل بقاعة التشريفات بمطار الكويت مسؤولون في وزارة الدولة للشباب وعدد من الإعلاميين بالإضافة إلى أسرته وذويه.

وقال وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب للمشاريع الشبابية شفيق السيد عمر، ان حصول د.احمد نبيل على المركز الثاني في مسابقة «نجوم العلوم» التي أقيمت في سلطنة عمان هو فخر للشباب الكويتي خاصة، وانه مثل الكويت وشبابها، مشيرا إلى أن د.احمد نبيل مثال رائع للشباب الذين يمثلون وطنهم في المحافل الدولية، مؤكدا أن الشباب الكويتي لهم تجارب مشرفة في تمثيل بلادهم في شتى المجالات، مضيفا أن وزارة الدولة لشؤون الشباب حريصة على دعم الشباب وخاصة المخترعين في المجالات العلمية والثقافية والفنية.

وبدوره تقدم المخترع د.أحمد نبيل بالشكر لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأهل الكويت على دعمهم له في هذه المسابقة، متمنيا أن يقدم الشباب الكويتي افضل مما قدم، موضحا أن مسابقة «نجوم العلوم» شارك فيها عدد كبير من المتنافسين من العالم العربي، لافتا إلى أن المنافسات كانت صعبة.

وأشار نبيل إلى ان اختراعه الفائز بالمركز الثاني عبارة عن منظار جراحي يحتوي على خاصية التنظيف التلقائي ويوجد به إشعاع افتراضي يساعد على تقليل المدة وتسهيل العمليات الجراحية ويحسن من أداء الجراح والذي ينعكس بدوره على صحة المريض.

ولفت إلى أنه تمت دعوته من الرئيس التنفيذي للقمة العالمية للابتكارات ومقرها لندن، حيث تم ترشيح الاختراع للمشاركة في القمة بحضور ومشاركة عدد كبير من وزراء الصحة في العالم، متمنيا أن يلاقي الاختراع قبولا في المستشفيات الكويتية.