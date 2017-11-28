عاطف رمضان

أعلن برنامج فكرة لتطوير الأعمال عن تأهيل 15 فكرة مشروع لدخول البرنامج في موسمه الثالث وبدء مرحلة التدريب لمدة 5 أشهر، بعقد دورة تدريبية للبرنامج في برج الحمراء أمس الأول.

وأكدت مديرة برنامج فكرة التابع لشركة كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الاعمال مريم هشام الريس في تصريح صحافي أن الـ 15 فريقا الذين تم تأهيلهم للدخول في البرنامج كانوا ضمن اكثر من 350 متقدما.

وأشارت الى أنه بعد تصفية المتقدمين من 350 الى 30 متقدما تم عرض كل فكرة مشروع واختيار 15 فكرة من قبل لجنة التحكيم المكونة من خمسة أعضاء من قطاعات مختلفة وهم، مدير إدارة تقييم المشروعات والمتابعة في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادل الحساوي، ومساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج مشاري شهاب ورئيس الاستشارات الاستثمارية في شركة اسيا للاستثمار غادة خلف ونائب رئيس مؤسسة الخليج للاستثمار وشريك مؤسس في شركة tap محمد ابوالحسن، ومديرة برنامج فكرة التابع لشركة كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الاعمال مريم هشام الريس.

وأضافت الريس أنه خلال البرنامج يتم تقديم دورات تدريبية وورش عمل للمبادرين بالإضافة الى الأمور التي تساعدهم لتحويل فكرتهم الى مشروع ويتم تخصيص مرشد لكل فريق يساعده في المشروع وكتابة خطة عمل ويتم توفير دعم اعلامي لهم بهدف انشاء مشروعهم على ارض الواقع.

وأقيم برنامج «فكرة» برعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وشراكة وزارة الدولة لشؤون الشباب، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شركة الحمراء العقارية، شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، بنك الخليج، المركز المالي الكويتي، شركة لكزس من ضمن مجموعة الساير القابضة، جراند سينما.

أسماء المشاريع الفائزة

٭ مشروع «مصنع كاب كورب كالسيوم كاربونات» لعبدلله حماده وفواز حماده

٭ مشروع «شركة اسناد المشاريع للبيئة» لمبارك المطيري

٭ مشروع «ييي انميشن» لهلا الحمود

٭ مشروع «يونج دوكترز اكادمي» لـ د. مريم معرفي.

٭ مشروع «سناك بوك» لسعد الدوسري وناصر المسند.

٭ مشروع «هدف» لشهد الملهم واسراء القلاف.

٭ مشروع «جو دايفنج» لسليمان السلاحي.

٭ مشروع «دالياز دايموندز» لداليا الحميضي.

٭ مشروع «ار تو زيرو انرجي» لعبدالرحمن الشرهان.

٭ مشروع «دوو» لغالية الرومي ونجد الطاهر.

٭ مشروع «سشنز» لمحمد العسكر وحمد الرخيص.

٭ مشروع «ستب» لشروق الصايغ ومحمد الصايغ.

٭ مشروع «اوتي» لمحمد الرشدان وفهد المبارك.

٭ مشروع «ليفينج» لشاهة الجري والعنود العتيبي.

٭ مشروع «بيرث كويت سنتر» لهبة العالي وهنوف الرشيدي وزوزانا نادوفا ومريم بوجروه ونصيره هورزوك ورقية الشطي.