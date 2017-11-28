أسامة دياب

كشف مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله عن مبادرة لتشكيل وفد عربي مشترك من اتحاد الموانئ العربية لزيارة الصين لبحث سبل التعاون في مبادرة طريق الحرير الجديد، متطلعا إلى مشاركة الشركات الصينية في المناقصات الكويتية الخاصة بتطوير الموانئ الذكية.

وبخصوص مرافقة وزير النقل العراقي لرئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للكويت وعما إذا جرت مباحثات بخصوص خور عبدالله بين الطرفين، قال إن المباحثات بخصوص هذا الأمر تجرى على أعلى المستويات بين البلدين، متمنيا أن يكون هناك تعاون بين الدولتين الجارتين وهناك مبادرات صغيرة بإمكانها أن تعيد شحن البضائع من الكويت للعراق حيث ان العراق بحاجة لمزيد من الدعم في حربه ضد «داعش».

وعن تأثير غرق السفينة الإيرانية في جون الكويت على حركة الملاحة فيه، قال «هذا الأمر خارج عن نطاق تخصصنا»، لافتا إلى إمكانية حدوث الحوادث البحرية في كل مكان، مبينا أنه من النادر جدا حدوث الحوادث البحرية في الكويت، كما أن هذا الحادث لا يؤثر على حركات الملاحة في الجون.

وذكر ان المؤسسة حققت أرباحا تاريخية وفتحت أبواب التوظيف وكما ان الدولة قلصت مشاريعها من 600 الي حوالي 100 مشروع ولم يتم المساس بأي مشروع من المشاريع الستة الخاصة بالموانئ، لافتا إلى أن جميع مشاريعها تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، موضحا أن 80% من البضائع التي تدخل الكويت تكون عن طريق الموانئ وفي حال تطور الموانئ سيسهل على المستثمرين من الخارج نقل استثماراتهم إلى الكويت.