القاهرة ـ هناء السيد

أكد رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش أمس أهمية دور الاتحاد في جهود مكافحة الإرهاب، لافتا الى ضرورة سن تشريعات جديدة لحماية حقوق المشاهد العربي.

واشار العواش في تصريح لـ «كونا» في ختام الدورة الـ 90 للجنة الدائمة للاعلام العربي الى عقد الاتحاد ورشة عمل بهذا الخصوص بمشاركة الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومساهمة العديد من المختصين.

وأوضح أن الورشة خرجت بعدة توصيات تتعلق بمتابعة الارهاب وقضاياه ووجدت طريقها الى الدورات البرامجية على الشاشات او عبر الاثير، مؤكدا الاستمرار في رسم الخطط والاستراتيجيات خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في تونس في وجود ورقة بهذا الخصوص.

وذكر أن اجتماع اللجنة الدائمة للاعلام العربي يأتي في ظرف حساس يشهده المحيط العربي والإقليمي، لافتا الى مناقشة حقوق البث الرياضي من خلال ورقة قدمها اتحاد الاذاعات العربية تعنى بحق المشاهد العربي في مشاهدة اهم الفعاليات الرياضية سواء على مستوى العالم او الاقليم خاصة أن أكثر من 90% من المشاهدين العرب محرومون من مشاهدة تلك البطولات.

وحول مقترح خاص بنقل الاحداث الرياضية الكبرى، أكد العواش أن الاتحاد اعتبر ذلك «حقا سياديا يعلو على كل الحقوق والاعتبارات بما فيها الاقتصادية»، مؤكدا حرص الاتحاد على عدم الاعتداء على حق المواطن العربي والدفاع عنه.

واشار الى أنه سيتم سن تشريعات من خلال الدول تحمي حقوق المشاهد العربي، مثل ما تم لحقوق المواطن الاوروبي الذي أصبح من حقه أن يتابع منتخباته القومية في أي بطولة كانت.