إقرار آليات مواجهة الإرهاب إعلامياً وتمويلياً وعسكرياً وفكرياً

الكويت تؤكد وقوفها إلى جانب مصر وتؤيد الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها مريم بندق رفع مجلس الوزراء لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، الذي يستهدف معالجة الوضع القانوني للمجلس البلدي، تمهيدا لإحالته الى مجلس الأمة.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في جلسته التي ترأسها أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للبيئة، معهد الكويت للأبحاث العلمية والجهات المعنية، لإعداد دراسة شاملة بشأن المخزون السمكي للكويت ووضع البدائل والحلول التي من شأنها الحفاظ على هذا المخزون وزيادة وفرته مستقبلا بالوسائل الممكنة. وفي مزيد من التفاصيل فقد صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:

عبّر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن اطمئنانه على الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، اثر الوعكة الصحية التي تعرض لها سموه مؤخرا، معبرا عن بالغ السعادة والارتياح لتجاوز سموه هذا العارض الصحي بفضل الله، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه ،حفظه الله ورعاه، موفور الصحة ودوام العافية والعمر المديد.

وبمناسبة المولد النبوي الشريف يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، والشعب الكويتي الكريم وكافة المسلمين، مبتهلا للعلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على أمتنا الإسلامية وهي ترفل بأثواب العزة والازدهار.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته في الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا، وبما تضمنه البيان الختامي من تأكيد على أن الإرهاب يتجاوز حدود الدول ويمثل تحديا للأمن والسلم الدوليين وأصبح أشد فتكا من ذي قبل، كما تم إقرار آليات المواجهة الشاملة للإرهاب إعلاميا وتمويليا وعسكريا وعلى المستوى الفكري والتشديد على فضح أفكار التطرف ومناهجه والحد من انتشاره وتأثيره على الأفراد والمجتمعات، مع إبراز قيم الإسلام المعتدل وقدرته على التعايش مع الآخر، كما تم إقرار استخدام وسائل الإعلام في مواجهة الدعاية الإرهابية وإيضاح شناعة أفعالها وكشف أساليب الإرهابين وفضح معتقداتهم وتعرية تصوراتهم.

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت الذي يستهدف معالجة الوضع القانوني للمجلس البلدي، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن التدابير اللازمة للمحافظة على وفرة المخزون السمكي في الكويت وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من (وزارة التجارة والصناعة - الهيئة العامة للبيئة - معهد الكويت للأبحاث العلمية) والجهات المعنية لإعداد دراسة شاملة بشأن المخزون السمكي للكويت ووضع البدائل والحلول التي من شأنها الحفاظ على هذا المخزون وزيادة وفرته مستقبلا بالوسائل الممكنة وموافاة مجلس الوزراء بما تنتهي إليه الدراسة وذلك خلال شهر من تاريخه.

ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أعرب المجلس عن خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى الشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة يوم الاتحاد الـ (46) لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيدا بالإنجازات الحضارية المتميزة التي شملت كافة الميادين والقطاعات، متمنيا للشعب الإماراتي الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانب آخر، عبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الشنيع الذي تعرض له المصلون في مسجد الروضة في منطقة العريش بمحافظة شمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة أثناء صلاة الجمعة والذي أسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى من الأبرياء، مؤكدا أن هذه المجزرة الدامية التي تستهدف بيوت الله الآمنة وسفك دماء الأبرياء إنما تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر الشقيقة ولن تزيد الاشقاء في مصر إلا تماسكا وإصرارا على مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن هذه الجريمة البشعة تتنافى مع كافة الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية، كما أكدت الكويت وقوفها إلى جانب الشقيقة مصر وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها ومكافحة الإرهاب وجددت موقفها الثابت والمبدئي المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله وأيا كان مصدره، وأعرب المجلس عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى مصر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا خاصة.