أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عمق ورسوخ ومتانة العلاقات الثنائية بين الكويت والجمهورية اللبنانية والتي تمثل الثقافة والفنون أحد روافدها.

وأعرب الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحافي عقب لقائه وزير الثقافة بالجمهورية اللبنانية د.غطاس خوري عن ترحيبه وسعادته بزيارة الوزير خوري إلى الكويت بمناسبة إقامة الأسبوع الثقافي اللبناني في الكويت الذي يستضيفه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

من جانبه، أثنى خوري على دعم الكويت أميرا وحكومة وشعبا للجمهورية اللبنانية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، مشيرا إلى أنه أمر يستذكره الشعب اللبناني بكل التقدير والامتنان.

وأكد أهمية الدور والرسالة الثقافية والفكرية التي تضطلع بها الكويت استمرارا لفكرها المستنير والبناء لخير الإنسانية، لافتا الى ان الثقافة والفنون الكويتية تمثل وجها حضاريا للوجوه الثقافية الإنسانية.

ويستمر الأسبوع الثقافي اللبناني في الكويت 3 أيام ويستضيفه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في السالمية.