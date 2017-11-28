قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد عصر أمس الأول بزيارة للقوات الكويتية المشاركة في «إعادة الأمل» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقباله لحظه وصوله إلى قطاع العمليات الأول بالمنطقة الجنوبية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ومساعد قائد القوات الجوية في الجيش السعودي اللواء الركن طيار عبدالله الغامدي وعدد من كبار قادة الجيش من الجانبين وضباط القوة البرية الكويتية المشاركة، حيث استمع الى ايجاز مبسط عن الواجبات والمهام التي تقوم بها القوة الكويتية المشاركة.

بعد ذلك توجه الشيخ محمد الخالد والوفد المرافق له إلى قطاع العمليات الثاني وكان في استقباله قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله القفاري وقائد قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي اللواء الطيار ركن سليمان بن علي الفايز وعدد من ضباط القوة الجوية الكويتية المشاركة.

ثم وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد كلمة للقوات المشاركة نقل من خلالها تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كما نقل لهم تحيات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

هذا، وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في كلمته عن فخره واعتزازه برجال الجيش البواسل المشاركين في «إعادة الأمل» بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، متمنيا لهم أن تحفظهم عناية الرحمن والتوفيق والنجاح في إتمام مهامهم وأداء واجبهم الوطني بمساندة أشقائهم بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والامة العربية والاسلامية.