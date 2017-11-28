بحث رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مع الملحق العسكري لجمهورية بيلاروسيا المقيم في قطر العقيد فيتالي روبين اوجه التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان اللقاء بين الطرفين تطرق الى مناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء مدير مكتب شؤون رئيس الأركان العميد الركن بحري نعمان الراشد.

كما بحث رئيس هيئة التسليح والتجهيز بالجيش اللواء الركن أحمد العميري مع رئيس لجنة التوجيه المشتركة لجمهورية ايطاليا الفريق سيتمو كابوتو بمناسبة زيارته للبلاد اوجه التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان اللقاء بين الطرفين تطرق الى مناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.