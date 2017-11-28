أعلن مدير عام لجنة التعريف بالإسلام فريد العوضي إشهار إسلام 32 مهتديا ومهتدية عبر خدمة الحوار المباشر للتعريف بالإسلام باللغات والتي تشرف عليها لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية.

وبين العوضي أن هذه الخدمة تعمل بثلاث لغات عالمية هي: الإنجليزية ـ الإسبانية ـ التجالوج ومن خلال شبكة الإنترنت، يتم التواصل مع الجمهور المدعو والشرائح المستهدفة عبر حسابات شبكات التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني دعوي.

وأشار إلى أن من بين 32 مهتديا ومهتدية 24 من الذكور، 8 من الإناث وكذلك 28 يتحدثون اللغة الإنجليزية، 4 يتحدثون لغة التجالوج، كما أنهم مقسمون إلى 12 دولة.

وأوضح العوضي أن إجمالي عدد المهتدين منذ إطلاق الخدمة في بداية العام 2015 أي منذ حوالي 1030 يوما تقريبا قد بلغ 600 مهتد ومهتدية من ستين دولة.

وناشد العوضي المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء من أهل الكويت دعم هذا المشروع الدعوي من خلال الاتصال على الخط المباشر 1800082 أو من خلال رابط التبرع عبر الإنترنت http://bit.ly/2snfGDd، داعيا الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم.