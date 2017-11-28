دعا القنصل العام في مدينة اسطنبول محمد المحمد المواطنين إلى الالتزام بقرارات النقد التركية فيما يتعلق بدخول وخروج الأموال عبر المطارات.

وقال القنصل المحمد في تصريح لـ «كونا» إن السلطات التركية أعلنت قرارات جديدة بشأن دخول وخروج كمية الأموال والمواد الثمينة التي يسمح بحملها من قبل المسافر الذي يرغب في استخدام المطارات التركية للسفر خارج البلاد.

وأوضح أن القرارات الجديدة تتضمن السماح للمسافرين القادمين إلى تركيا باصطحاب مجوهرات وأشياء ثمينة بشرط ألا تتجاوز قيمتها 15 ألف دولار وألا تكون بهدف تجاري، مشيرا على أنه يسمح كذلك باصطحاب هذه المجوهرات التي تحمل الشروط نفسها عند الخروج من تركيا.

وأكد أنه يتعين على المسافر إلى الخارج عبر المطارات التركية إبلاغ مديرية الجمارك عن كمية الأموال التي تتجاوز 25 ألف ليرة تركية (نحو 6400 دولار) أو 10 آلاف يورو أو ما يعادل هذه القيمة من الأشياء الثمينة والمجوهرات.

وبالنسبة للمجوهرات والأشياء الثمينة التي يراد اصطحابها عند الخروج من تركيا والتي تتجاوز القيمة المحددة يشترط من أجل ذلك أن تكون هذه الأموال قد تم الإبلاغ عنها للسلطات المعنية عند الدخول إلى البلد أو أن يتم توثيق شرائها من تركيا.