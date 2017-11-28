أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حرص واهتمام الكويت الكبيرين بتحقيق التنمية الشاملة ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العربي من خلال العديد من المبادرات التنموية.

وقالت الوزيرة الصبيح في كلمة خلال افتتاح مؤتمر وزاري بتونس حول (ادماج الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية في الدول العربية) إن الكويت حريصة على تحقيق تنمية شاملة في العالم العربي آخذة في الاعتبار الدور السياسي الهام وتأثيره على جهود تحقيق التنمية.

وأضافت أن الكويت شكلت في هذا الصدد لجنة دائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تضم الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإصلاح ووزارة الخارجية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراقبين من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وديوان المحاسبة.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تصدر اللجنة التقرير الطوعي الأول للكويت حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وسيتم رفعه إلى الأمم المتحدة مشددة على حرص الكويت على تقديم الدعم الدائم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليقوم بدوره المساند لمصالح الدولة في جميع أنحاء العالم.