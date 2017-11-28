أسامة أبو السعود

كشف مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد الطويل عن مفاجأة سارة لقرابة العشرين ألف من أبناء الكويت المشاركين في حلقات القرآن الكريم التابعة للإدارة من البنين والبنات والذين سيبدأون اختبارات الدورة الشتوية في الأيام المقبلة.

وقــال فـــي تصـــريح صحافي بمناسبة قرب انطلاق الاختبارات النهائية للدورة اننا حريصون على ترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتعزيز الخدمات الموجهة لأهل القرآن واكرامهم ورعايتهم لأنهم يشكلون صمام الأمان لمستقبل اجيالنا، مشيرا انه تم تعزيز ميزانية الادارة واعادة مكافآت المشاركين الى سابق عهدها لتكون مائة في المائة بدلا من خمسين في المائة بسبب الظروف التي مرت بها دول الخليج عامة مما استلزم حالة من التقشف العام.