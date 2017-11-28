هلت أمطار الخير الجيدة نسبيا امس وبلغت كميتها أكثر من 1.50 في بعض مناطق الكويت وخصوصا في المناطق الشمالية والشمالية الغربية وبالتحديد عند منطقة السالمية، كما قال الخبير الفلكي عادل المرزوق الذي أضاف: تتحول الرياح إلى شمالية غربية يصحو الجو فيها ويخلو من الغيوم وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، كما سيتركز خلال الأيام القادمة في شمال ووسط شبه الجزيرة العربية منخفض جوي تبلغ قوته من 1018 ـ 1022 مليبار تهب معه الرياح الشمالية الغربية بين خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 12 و30 كم/س.

وأضاف: تزداد قوتها فوق مياه الخليج وتؤدي إلى انخفاض معتدل في درجات الحرارة في منتصف النهار وتكون بين 18 و21. كما تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ في الليل وتكون بين 8 و10 درجات مئوية.

واستطرد: يستمر هذا الجو المعتدل البرودة حتى الجمعة حيث تقع المنطقة وبالتحديد الشمالية الغربية من شبه الجزيرة العربية تحت تأثير منخفض جوي تبلغ قوته بين 1014 ،1016 مليبار، فتتحول الرياح بسبب هذا المنخفض الى (كوس) يعطي فرصة لظهور السحب في السماء مكونة جبهة هوائية مع احتمال ضئيل جدا لسقوط امطار رعدية في هذا اليوم ثم تتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة السرعة حتى يوم السبت 8 ديسمبر حيث تتحول الرياح مرة أخرى الى جنوبية شرقية (كوس مطلعي) تكون سرعتها بين 8 و16 تعطي فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار امطارا رعدية خفيفة ومتفرقة تكون كميتها بين 0.2

و0.4) ملم، فيتحول الجو إلى رياح شمالية غربية مرة أخرى من يوم السبت 9 ديسمبر حيث تنخفض فيه درجة الحرارة في الليل بين 6 و8 درجات مئوية وفي منتصف النهار تكون الحرارة بين 21 و25 درجة مئوية ويستمر هذا الجو حتى منتصف الشهر القادم.