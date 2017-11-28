مريم بندق

أشادت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بخطوة النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي في تسليم نفسيهما مع آخرين تنفيذا لأحكام محكمة الاستئناف الصادرة أمس في واقعة اقتحام مجلس الأمة.

واختصرت مصادر مطلعة المشهد ردا على سؤال لـ «الأنباء» بالقول: ان الحكومة لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية، وحسب الإجراءات المعمول بها فالأحكام واجبة النفاذ تنفذ، والحديث الآن عن قانون العفو الشامل حسب نص المادة 70 من الدستور سابق لأوانه، فليس لدينا قانون ينص على ذلك.



وأوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان الأحكام الصادرة ضد 70 شخصا بينهم 3 نواب حاليين هي أحكام نهائية واجبة النفاذ فيما يتعلق بشق الحبس ولكن ليست باتة أي لم تكتمل إلا بصدور حكم محكمة التمييز. واستطردت المصادر ان أحكام محكمة الاستئناف لا تأثير لها على عضوية النائب، بمعنى أنها لا تسقط عضوية النواب الحاليين ولكن تستوجب النفاذ، أي تنفيذ عقوبة السجن.



وأوضحت المصادر أيضا ان اللجوء الى محكمة التمييز يتطلب أولاً تسليم الجميع أنفسهم لوزارة الداخلية بمن فيهم النواب الحاليون المرفوعة الحصانة عنهم بطلب مسبق من محكمة الاستئناف تنفيذا لنص المادة 111 من الدستور لأن استمرار إجراءات أي محكمة يتطلب بداية رفع الحصانة قبل البدء بهذه الإجراءات.



وقالت المصادر ان رد الاعتبار في الأحكام الجنائية يتطلب 10 سنوات، وفي قضايا الجنح 5 سنوات.



وأكدت المصادر أنه بمجرد وصول حكم محكمة الاستئناف لوزارة الداخلية تستطيع إدارة تنفيذ الأحكام إلقاء القبض على المشمولين بالحكم بمن فيهم النواب الثلاثة الحاليون من دون تقديم طلب بذلك الى مجلس الأمة.



وأشارت المصادر الى أنه حتى في حالة صدور حكم من محكمة التمييز بالسجن أو الإدانة على النواب الحاليين فيتطلب إسقاط العضوية تقديم طلب الى مجلس الأمة للتصويت عليه، ولكن عدم الموافقة لا تمنع من تنفيذ حكم التمييز سواء بالسجن أو أي عقوبة أخرى.



واختتمت المصادر بأن من حق محكمة التمييز في إصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم في حالة الطعن على أحكام الاستئناف حتى صدور الأحكام الباتة النهائية.