عبدالعزيز الفضلي

افتتح الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد الدورة التدريبية للشارة الخشبية لقائدات فرق الأشبال في مختلف المناطق التعليمية بالتعاون مع جمعية الكشافة الكويتية.

وأكد المقصيد حرص الوزارة على إقامة مثل هذه الدورات والورش التثقيفية والتعليمية بالحركة الكشفية، وأضاف المقصيد أن المشاركات في الدورة التدريبية دليل على حرص المناطق التعليمية على مشاركة قادتها في الحركة الكشفية، موضحا أن الدورة تقام بالتنسيق مع وزارة التربية وجمعية الكشافة الكويتية وان مثل هذه الدورات والدراسات تنمي قدرات الهيئة التعليمية في وزارة التربية للترقي في الشارات المعتمدة دوليا، مؤكدا الاستعداد لدورات مماثلة ودراسات للنهوض بالحركة الكشفية في المناطق التعليمية، وهذا يعود بالنفع العام على الكويت وخاصة أن الكويت رائدة في العمل في الحركة الكشفية.

متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح والمزيد من العمل والعطاء لأجل الكويت.

من جانبه، ذكر الموجه الفني العام للتربية الكشفية في وزارة التربية إبراهيم العيد ان اليوم افتتاح الدراسة العملية للشارة الخشبية لقائدات فرقة الأشبال والهدف هو مساعدة القائدات على تنمية مهاراتهن ومعارفهن واتجاهاتهن حتى يكن في مستوى راق لفرقهن الكشفية. وأضاف العيد أن عدد المشاركين 65 مشاركا في هذه الدراسة، مشيرا الى اننا نسعى جاهدين الى تنمية قدراتهم من خلال الدراسات التي نقدمها في تعريفهن بالحركة الكشفية وأهدافها ومبادئها وخصائص النمو للمرحلة الابتدائية وبعض المهارات والفنون الكشفية لقائداتنا وقادة الفرق الكشفية في جميع المدارس.

وقال رئيس تنمية القيادات وعضو مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية احمد فرمن من خلال الدراسة العملية نسعى الى تنظيم هذه الدراسات لتطوير وتأهيل كل قيادات الحركة الكشفية وستتبع هذه الدراسة العديد من الدراسات في المجالات المتنوعة مثل العلاقات العامة وخدمة تنمية المجتمع وفي قادة الكشافة البحرية التخصصية وغيرها من الدراسات، وفي المستقبل ستطلق الجمعية نوعا جديدا من الدراسات التي تهتم بالشخص نفسه سواء في التطوير القيادي او مهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين وغيرها من الدراسات التي تهتم في تطوير الشخصيات بمعلمينا ومعلماتنا في وزارة التربية.