استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى الكويت طارق القوني، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات، وتطرق اللقاء إلى بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموما وعلى صعيد المحافظات والمناطق على وجه الخصوص.

وتقدم المحافظ الخالد بخالص التعازي إلى الشقيقة الكبرى مصر قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الجريمة الإرهابية التي تعرض لها مصلو مسجد الروضة في سيناء، سائلا المولى سبحانه الرحمة لمن لقوا ربهم محتسبهم شهداء، والشفاء للمصابين، مؤكدا اقتدار ارض الكنانة على دحر كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وأمانها، مستحضرا تأكيد صاحب السمو الأمير وقوف الكويت قلبا وقالبا وتأييدها اجراءات القيادة المصرية في هذا الصدد.

كما تقدم الخالد بالشكر والتقدير الى السفير القوني، متمنيا التوفيق والنجاح لجهوده من أجل الدفع بعلاقات الأخوة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

فيما عبر السفير طارق القوني عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد، معربا عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده والجالية المصرية على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.