ليلى الشافعي

في اطار الجهود الاجتماعية التوعوية التي تتبناها جمعية صندوق اعانة المرضى تماشيا مع استراتيجيتها الصحية واهدافها النبيلة تقيم ادارة العمل النسائي بالجمعية دورة توعوية مجانية للرجال والنساء في كيفية التعامل مع الأبناء في سن المراهقة تحت شعار «اريد من يفهمني» في مبادرة اجتماعية لتخفيف حدة المشكلات التي تنشأ بين الوالدين وابنائهم مع دخولهم في هذه المرحلة التي تتطلب مهارات تربوية خاصة.

وقالت مديرة ادارة العمل النسائي بالجمعية هند الذربان اننا نسعى جاهدين من خلال مسئوليتنا الاجتماعية في علاج هذه المشكلة التي تظهر مع دخول الابناء سن المراهقة ويبدأون في التحول من مرحلة الطفولة ليدخلوا مرحلة الشباب والنضوج وتتغير نظرتهم للأمور ومن ثم يحتاجون الى نوع من التغيير في التعامل تتوافق مع متطلباتهم الحياتية.

وبينت الذربان ان المحاضرين في الدورة كوكبة من الاخصائيين التربويين والاكاديميين ومن بينهم استاذ علم النفس التربوي د.عماد العون والاستشاري النفسي الاكلينيكي د.أكمل عبدالله ليتناولوا الموضوع بكل ابعاده التربوية والنفسية والسلوكية.

وأوضحت أن الدورة ستقام خلال يومي الثلاثاء والاربعاء 28، 29 نوفمبر الجاري على مسرح الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية (جنوب السرة) من الساعة 5.30 مساء وحتى الساعة الثامنة، وحثت الذربان الراغبين في الاستفادة ان يبادروا في التسجيل لان الأماكن محدودة، وعلى الراغبين بالمشاركة الاتصال على هاتف التسجيل 97332154.