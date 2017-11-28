ليلى الشافعي

في اطار جهودها التوعوية لنشر الوعي الصحي اقامت ادارة التنمية الاجتماعية التابعة لجمعية صندوق اعانة المرضى جملة من المناشط التوعوية في عدد من الاماكن المختلفة كان من بينها محاضرة للتحذير من مخاطر واضرار «التدخين» بمدرسة ثانوية صلاح الدين تحدث فيها د.وليد كامل من ادارة تعزيز الصحة ضمن مشروعها التوعوي الصحي بالمدارس تحت شعار «نحو تصحيح الظواهر الصحية السلبية.

وقد اقامت الادارة التنمية محاضرة اخرى عن «مخاطر استخدام المنشطات الرياضية والمكملات الغذائية» بمدرسة ثانوية صالح شهاب بشراكة مجتمعية مع ادارة تفتيش الادوية ضمن مشروع ادارة التنمية الاجتماعية التوعوي الصحي بالمدارس تحت شعار «نحو تصحيح الظواهر الصحية السلبية».

وقد اقامت محاضرة طبية عن مشاكل سرطان البروستاتا تحدث فيها د. احمد محمد راغب استشاري علاج الاورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان وكانت بالمقر الرئيسي للجمعية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية وذلك بشراكة مجتمعية مع الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان «كان».

وبشراكة مجتمعية ساهمت جمعية اعانة المرضى متمثلة في ادارة التنمية الاجتماعية مع مركز العدان التخصصي في اقامت اليوم التوعوي الصحي لليوم العالمي للسكر.