«نظام الملاحة للمكفوفين» هو عنوان المشروع العلمي الذي ابتكرته طالبات قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة والبترول بجامعه الكويت، حيث صرحت م.مريم جمال بأن المشروع يهدف إلى مساعدة المكفوفين وضعاف البصر والتقليل من الصعوبات التي يواجهونها عن طريق تصميم حقيبة للمكفوفين وضعاف البصر توضع على الخصر، وتحتوي على نظام لإنذار الكفيف بوجود أجسام في طريقة، وتصف له نوع الجسم الذي يعترض طريقه.

وأشارت م.مسك العجمي إلى أن الجهاز له وظيفتان، الأولى انذار المستخدم عن الاهتزاز من احد اجهزة التنبيه الموضوعة في 3 اتجاهات ليعرف المستخدم مكان الجسم الذي يعترض طريقه، أما الوظيفة فرسالة صوتية يتم إرسالها للمستخدم لمعرفة نوع الجسم الذي امامه سواء كان كرسي، طاولة، انسان.. وغيره.

أما م.روعة الرضوان فقالت: مميزات المشروع يغني عن الأجهزة التقليدية، والتي تحد من حركة المكفوف كما أنه يتصف بخاصية التعرف على الأجسام.، فهذا الجهاز لا يحد من حركة المكفوف، وسهل الاستخدام ويقوم بوظيفتين في آن واحد.

وقالت: ومن السلبيات التي يمكن تعديلها في هذا الجهاز هو وزن الحقيبة بحيث يمكن أن يكون أقل وزنا، والجهاز لديه قابلية عالية للتطوير بما يتناسب مع احتياجات المكفوفين والتقليل من الصعوبات التي يواجهها المكفوفون وضعاف البصر بشكل كبير.