أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستوزع الدفعة الثانية من القطعة الثانية من القسائم الحكومية بمشروع خيطان الجنوبي للسنة المالية (2017-2018) متضمنة 281 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها لأصحاب الطلبات حتى 26 أغسطس 1997.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المشروع المذكور إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وذكرت أن بطاقات الاحتياط ستوزع يوم الثلاثاء المقبل في حين ستجرى القرعة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن الكشف إلى مراجعتها الثلاثاء المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وأوضحت أن المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة إلى حين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.