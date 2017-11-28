أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني الدفعة الثانية من قطعه (2) من قطاع توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على 281 قسيمة بمساحة 2400 م.، للمخصص لهم حتى تاريخ : 1997/8/26 وذلك وفقاً للمواعيد التالية: أولاً يومي الأحد و الاثنين 2017/12/3 2017/12/4 -توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الثلاثاء 2017 / 12 /5-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 12 /6-لإجراء عملية القرعة.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
ولفتت السكنية إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وطلبت من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017 / 12 / 5 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
ووضحت المؤسسة بالإخوة المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وهذه أسماء المواطنين كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
0001 قيس حبيب عون المطوع
0002 احمد محمود محمد الجاسم
0003 عبدالرزاق الشيخ عبدالوهاب عبدالله
0004 خالد محمد عبدالرحمن محمد جعفر
0005 يعقوب يوسف بن يوسف الخارجى
0006 ناصر سعود مبارك اسنان
0007 محمد سند مبارك الهاجري
0008 يوسف صقلان عيد مطلق الشميلان
0009 صلاح ابراهيم عبدالله الصنات
0010 حمد مطلق فهاد العازمي
0011 حمدان صالح حمدان الغريب
0012 جابر فهيد جارالله العجمى
0013 يوسف يعقوب محمد غريب
0014 سالم اسحاق عبدالهادى شداد
0015 فهد فيحان عويد المويزري
0016 هادي احمد لزام الرشيدي
0017 عبداللطيف عبدالمحسن خليفه العبيد
0018 عبدالرحمن عيد مطلق السنافي
0019 مشعل عيسى محمد حسن
0020 محمد حبيب محمد الظفيري
0021 علي شملان عبدالعزيز صالح الحساوي
0022 سالم مهنا سالم الرشيدى
0023 انور عوض زايد العازمي
0024 تركي مطر مرزوق الشمري
0025 باني عبدالهادي سعيد العازمي
0026 فيصل محمد عبدالله العازمى
0027 حمد باني قماد الهاجري
0028 سعد متعب فلاح الهرشاني
0029 احمد عبدالرحمن علي البداح
0030 ناصر فهد محمد الدوسرى
0031 محمد عبدالمحسن خليفه العبيد
0032 عمران مفلح دهلوس هادى
0033 ناصر خالد سعد
0034 فهد خليفه صحن العنزى
0035 خالد شخير نغيمش المطيري
0036 عيسى محسن صنهات العتيبى
0037 احمد مفلح شويمي العازمي
0038 فهد شخير نغيمش المطيرى
0039 فيصل عيسي سالم العبدالهادي
0040 وليد عبدالرحمن عبدالله الطويل
0041 ناصر حسين محسن العجمى
0042 فيصل هادي زعال العازمي
0043 مشاري خالد سعران المطيري
0044 احمد عبدالعزيز عثمان ابراهيم العيسى
0045 محمد حسين مناحي المطيري
0046 سعود سالم سعد الشقان
0047 نادر عبدالله محمد الحسن
0048 فهد عبدالكريم محمد القطان
0049 راشد سعد فهد البوص
0050 علي حمد علي الغيث
0051 نايف عبدالله غنيم العنزي
0052 فايز مانع عايض العجمي
0053 محمد شباب غريب السعيدي
0054 عبدالله ابراهيم محمد الحجاب
0055 حسين بارون عبدالله عبدالرحيم
0056 سلطان محسن عبدالهادي فهد العجمي
0057 محمد عباس حيدر حسين
0058 سليمان مجبل عبدالله العازمي
0059 خالد عبدالمحسن احمد السبيعي
0060 طارق مرزوق فلحان العتيبى
0061 عبدالوهاب على حسن محمد
0062 فلاح سعد طينان الهاجري
0063 عيد حبيب فهد جامع
0064 علي حسين محمد الخارجي
0065 سعد فرحان عواد العنزي
0066 طارق عباس عبدالكريم القطان
0067 سلطان عبدالرحمن سلطان مرزوق
0068 عثمان ابراهيم ناصر العسكر
0069 مشعل فالح منصور عليان
0070 نايف عبدالرحمن حميد العبدلى
0071 مشعل عيد براك العازمي
0072 عبدالله ابراهيم غزاى العتيبي
0073 اسامه بندر عبدالله يوسف
0074 محمد عبدالعزيز غفران عبدالرحمن
0075 سعود ناصر منير العجمى
0076 فالح سعيد شايع العجمى
0077 مساعد عبدالله مسعود المطيري
0078 فهد مخلف فهد المطيرى
0079 محمد سعود مرزوق العتيبي
0080 نبيل غلوم على سلطان
0081 غانم حمود سعدون الطشه
0082 مشوط عبدالله حمد المشوط
0083 فيصل خالد محمد عبدالله
0084 مسفر سالم محمد مهدى
0085 على محمد ثنيان العراده
0086 وائل جمعه محمد الياسين
0087 عبدالله يوسف عبدالله الجمعه
0088 ناصر عبداللطيف ناصر الرميضين
0089 بدر شافى عبدالله شفاكه
0090 بندر عايد رويان الظفيرى
0091 جهاد هاشم حسن عطا الله
0092 ربيع يوسف مبرك العازمي
0093 حمد عبدالرضا علي بوحمد
0094 فهد حسين صالح المناعي
0095 كمال فهد محمد المهيني
0096 مخلد نعمه سمير سالم الشمري
0097 محمد مطلق مرزوق المطيرى
0098 محمد نهار محمد العجمى
0099 سعود عبدالعزيز طارش الظاهر
0100 خالد مسفر عايض الدوسري
0101 احمد سعدون محمد الركيبى
0102 داود جاسم غلوم التركمانى
0103 عبدالله ملفى عباس المطيرى
0104 مبارك مسفر مبارك العجمى
0105 اسامه عبدالله خالد الايوب
0106 جمال عبدالله سيد محمد عمر
0107 احمد فايز قاطع بطي العنزي
0108 عبدالله مبارك شعيل الهاجري
0109 محمد مناور ضيف الله العتيبى
0110 احمد بدر سليمان القصار
0111 مطلق محمد مطلق الرشيدى
0112 علي محمد عاطف العجمى
0113 عايش عماش مناور العازمي
0114 صالح عبدالرحمن علي احمد
0115 محمد فلاح شجاع العجمى
0116 محمد ناصر سالم العجمى
0117 خالد عبدالله منصور العجمى
0118 احمد جبر عبود الرشيدي
0119 يوسف احمد غلوم حسين
0120 مبارك عبدالرسول سمير هذال
0121 معيض صالح هادي العجمي
0122 عبدالرحمن كليفيخ محمد حنيف
0123 عبدالعزيز حميدى الفايد الشمرى
0124 حسين محمد حسن احمد
0125 حمد عبدالصاحب عبدالامير مهدى
0126 محمد بليه حمد مسفر العجمي
0127 مبارك سلمان مبارك الاشقر
0128 عاشور اقعيد زيد الخلف
0129 محمد عبدالرحمن حسن الحمادى
0130 احمد نصار متعب العدواني
0131 ناصر ابراهيم عبدالعزيز الهاجري
0132 شملان سعود جابر الشمري
0133 عادل مرزوق مبارك العيسى
0134 نواف حسن حسين الدسم
0135 عبدالرزاق مسلم عوض الرشيدي
0136 خالد فالح فهيد العازمي
0137 ياسر مصطفى احمد الفارسى
0138 نواف هزاع عطا الله الشمرى
0139 وليد عباس محمد خان
0140 محمود حسين محمد عبدالله الاستاذ
0141 ناصر عوض بداح الهاجري
0142 عبدالرحمن محمد مهدي العجمي
0143 بركات مناور سبيل الرشيدي
0144 فارس فهد فالح العازمي
0145 فهيد محمد حمود عيد الهاجري
0146 عايد سعود حجنف المطيري
0147 ناصر محمد عوض جلوي
0148 يوسف جاسر عبدالمحسن الشمري
0149 فهد راشد فهد العجمى
0150 طلال محمد حمود العازمي
0151 جمال جاسم حسن كمال
0152 فؤاد عبدالحميد جواد فرج
0153 عماد عبدالرزاق مبارك مرزوق
0154 حمد ابركه حمد البغيلى
0155 ايوب عبدالله على الكندري
0156 موسى جعفر حسين البيرمى
0157 طارق صالح محمد العتيقي
0158 فهد خالد مدلج المدلج
0159 محمد سعد خصيوى العتيبى
0160 احمد باتل دغش المطيري
0161 محمد مبارك سعد العازمى
0162 محمد راشد نافع الجويخ
0163 امير سلطان احمد بوفتين
0164 بدر عوض ضويحي العنزي
0165 بدر فاضل عباس علم دار
0166 فلاح فهيد مبخوت العجمي
0167 ابراهيم عبدالنبي محمد بن نخي
0168 سلمان مبارك سلمان حماده
0169 فرحان سالم فرحان العجمي
0170 بدر عوض ناصر العنزي
0171 علي عبدالله عبدالكريم علي
0172 مشاري عبدالله عبدالحميد نقي
0173 محمد ناصر فهد السبيعى
0174 دهيمان محمد ادهيمان الشمري
0175 فضل محمد فضل الفضل
0176 احمد عبدالحميد احمد عيسى الفيلكاوي
0177 فهد عايض عايض محمد العجمي
0178 احمد فهد مطلق عراده
0179 عبدالستار عناد غضبان مهنا
0180 بندر مرزوق زيد الوعلان
0181 طلال مطلق محمد الشليمى
0182 حامد محمود رضا قبارزد
0183 لافي شريده احصينى الراجحي
0184 يوسف باتل فلاح الرشيدي
0185 نزال نداء رشيد المطيري
0186 فهد ناصر فهد عبدالعزيز
0187 احمد عبدالرحمن سليمان المرشود
0188 منير حسن عوض خليفه
0189 عيسي جاسم محمد احمد
0190 عامر محسن مشارى العجمى
0191 مشعل صحن سعد السعيدى
0192 محمد مبارك عبدالله الدوسري
0193 خالد محمد عبدالمحسن الصانع
0194 على مشعان على العجمى
0195 وليد رمضان شلاح السعيدى
0196 محمد جلوي فرج العنزي
0197 عبدالرزاق عبداللطيف صالح يوسف اليعقوب
0198 زيد محمد زيد بن راكب
0199 ناصر سليمان جوهر سالم
0200 وليد سعد مطلق الرشيدى
0201 بدر عبدالعزيز طارش الظاهر
0202 محمد احمد محمد الكندري
0203 خالد ضلعان متلع العازمي
0204 احمد سعيدان بدرى مطلق
0205 احمد عبدالعظيم محمد الحمد
0206 فلاح هادي مناحي الرشيدي
0207 اسحاق يوسف حيدر محمد
0208 عبدالرحمن سعود عبدالرحمن العجمي
0209 احمد طويحين محزم المطيري
0210 جمال عبدالحليل عباس الصفار
0211 عبدالله علي الحميدي وقيت الشمري
0212 اسعد محمد نايف النويف
0213 خالد محمد مبارك محمد الهاجري
0214 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الشراح
0215 محمد عوض فرحان الضفيري
0216 جراح راشد عبداللطيف الحداري
0217 عبدالعزيز كمال محمد حيات
0218 خالد محمد مطلق العتيبي
0219 على حسين محمد احمد
0220 خالد عبدالعزيز حمد العمران
0221 طلال فهد فالح الضفيري
0222 علي مرزوق صقر غانم الغوينم
0223 سعد عبدالرحمن محارب المحارب
0224 عادل خليل ابراهيم محمد الشطي
0225 منصور حسن جواد محمد قراشي
0226 عمر عبدالرحمن محمود شمس الدين
0227 احمد فهد ماثل الديحانى
0228 نواف مبارك سعود نهار
0229 عايد عبدالله سطام زيد الشمرى
0230 مشاري حمد حمود العازمى
0231 وليد ناصر ابراهيم العساف
0232 فازع فهد عويض المطيري
0233 محسن سلطان محسن العتيبي
0234 سعد فهد منيف فهد العجمى
0235 خالد لطس مدغم مرزوق
0236 فراس عبدالمحسن صخى العنزى
0237 فهد مطلق محمد العجمى
0238 طلال طالب عبدالله الحملى
0239 عصام فهد محمد عبدالعزيز
0240 جاسم حسين نور البلوشى
0241 يوسف مكى عبدالله الحجيرات
0242 مبارك عبدالله مبارك الميلم
0243 رائد خليفه محمد الصانع
0244 ماجد سلطان فرحان محمد
0245 بدر محمد محسن العجمى
0246 على حسين عبدالله شعبان
0247 مشعل محمد فارس العازمي
0248 عماد خليل علي ابراهيم
0249 طارق سالم جمعه الفهد
0250 محمد خليفه دغيم العازمى
0251 سليمان سيف سعد الهدب
0252 غانم انور غانم الغانم
0253 مبارك مطلق بطاح المطيري
0254 حبيب فالح على العازمى
0255 عياد عايد عياد المطيري
0256 سالم حمدان راشد الرشيدي
0257 عبدالله عبدالرضا غلوم عباس
0258 مدعث سعد حماد العجمي
0259 حسين علي بلال مرشد
0260 يوسف علي يوسف الرميضين
0261 شاكر حميد عبدالكريم ابوجابر
0262 فوزى احمد راشد الصيخان
0263 مشعل محمد عبدالله الفهد
0264 احمد عوض زبن المطيرى
0265 محمد عبدالله علي الخميس
0266 ناصر بدر مجبل اسنافى الجدعى
0267 خالد مجبل شتوى العازمي
0268 حسن محمد عبدالرحمن الدوسري
0269 احمد رشيد فهد الضرباح
0270 حمد مبارك خالد المسفر
0271 علي حسين موسى الصايغ
0272 خالد عدهان محمد الرشيدي
0273 مشعل مشوط هاضل العازمى
0274 فاضل عبدالجليل اسماعيل خليل
0275 حمد محمد مسلم السبيعى
0276 نجيب محمد باقر العوضى
0277 حمد عبدالله محمد القحطاني
0278 قاسم عبدالله طاهر البغلي
0279 طلال عبدالله احمد العيدان
0280 احمد خالد عيد محمد الحربي
0281 عيسى عوده عبدالرحمن العسعوسي