أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع خيطان الجنوبي الإسكاني الدفعة الثانية من قطعه (2) من قطاع توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على 281 قسيمة بمساحة 2400 م.، للمخصص لهم حتى تاريخ : 1997/8/26 وذلك وفقاً للمواعيد التالية: أولاً يومي الأحد و الاثنين 2017/12/3 2017/12/4 -توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الثلاثاء 2017 / 12 /5-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 12 /6-لإجراء عملية القرعة.

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

ولفتت السكنية إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وطلبت من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017 / 12 / 5 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

ووضحت المؤسسة بالإخوة المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وهذه أسماء المواطنين كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

0001 قيس حبيب عون المطوع

0002 احمد محمود محمد الجاسم

0003 عبدالرزاق الشيخ عبدالوهاب عبدالله

0004 خالد محمد عبدالرحمن محمد جعفر

0005 يعقوب يوسف بن يوسف الخارجى

0006 ناصر سعود مبارك اسنان

0007 محمد سند مبارك الهاجري

0008 يوسف صقلان عيد مطلق الشميلان

0009 صلاح ابراهيم عبدالله الصنات

0010 حمد مطلق فهاد العازمي

0011 حمدان صالح حمدان الغريب

0012 جابر فهيد جارالله العجمى

0013 يوسف يعقوب محمد غريب

0014 سالم اسحاق عبدالهادى شداد

0015 فهد فيحان عويد المويزري

0016 هادي احمد لزام الرشيدي

0017 عبداللطيف عبدالمحسن خليفه العبيد

0018 عبدالرحمن عيد مطلق السنافي

0019 مشعل عيسى محمد حسن

0020 محمد حبيب محمد الظفيري

0021 علي شملان عبدالعزيز صالح الحساوي

0022 سالم مهنا سالم الرشيدى

0023 انور عوض زايد العازمي

0024 تركي مطر مرزوق الشمري

0025 باني عبدالهادي سعيد العازمي

0026 فيصل محمد عبدالله العازمى

0027 حمد باني قماد الهاجري

0028 سعد متعب فلاح الهرشاني

0029 احمد عبدالرحمن علي البداح

0030 ناصر فهد محمد الدوسرى

0031 محمد عبدالمحسن خليفه العبيد

0032 عمران مفلح دهلوس هادى

0033 ناصر خالد سعد

0034 فهد خليفه صحن العنزى

0035 خالد شخير نغيمش المطيري

0036 عيسى محسن صنهات العتيبى

0037 احمد مفلح شويمي العازمي

0038 فهد شخير نغيمش المطيرى

0039 فيصل عيسي سالم العبدالهادي

0040 وليد عبدالرحمن عبدالله الطويل

0041 ناصر حسين محسن العجمى

0042 فيصل هادي زعال العازمي

0043 مشاري خالد سعران المطيري

0044 احمد عبدالعزيز عثمان ابراهيم العيسى

0045 محمد حسين مناحي المطيري

0046 سعود سالم سعد الشقان

0047 نادر عبدالله محمد الحسن

0048 فهد عبدالكريم محمد القطان

0049 راشد سعد فهد البوص

0050 علي حمد علي الغيث

0051 نايف عبدالله غنيم العنزي

0052 فايز مانع عايض العجمي

0053 محمد شباب غريب السعيدي

0054 عبدالله ابراهيم محمد الحجاب

0055 حسين بارون عبدالله عبدالرحيم

0056 سلطان محسن عبدالهادي فهد العجمي

0057 محمد عباس حيدر حسين

0058 سليمان مجبل عبدالله العازمي

0059 خالد عبدالمحسن احمد السبيعي

0060 طارق مرزوق فلحان العتيبى

0061 عبدالوهاب على حسن محمد

0062 فلاح سعد طينان الهاجري

0063 عيد حبيب فهد جامع

0064 علي حسين محمد الخارجي

0065 سعد فرحان عواد العنزي

0066 طارق عباس عبدالكريم القطان

0067 سلطان عبدالرحمن سلطان مرزوق

0068 عثمان ابراهيم ناصر العسكر

0069 مشعل فالح منصور عليان

0070 نايف عبدالرحمن حميد العبدلى

0071 مشعل عيد براك العازمي

0072 عبدالله ابراهيم غزاى العتيبي

0073 اسامه بندر عبدالله يوسف

0074 محمد عبدالعزيز غفران عبدالرحمن

0075 سعود ناصر منير العجمى

0076 فالح سعيد شايع العجمى

0077 مساعد عبدالله مسعود المطيري

0078 فهد مخلف فهد المطيرى

0079 محمد سعود مرزوق العتيبي

0080 نبيل غلوم على سلطان

0081 غانم حمود سعدون الطشه

0082 مشوط عبدالله حمد المشوط

0083 فيصل خالد محمد عبدالله

0084 مسفر سالم محمد مهدى

0085 على محمد ثنيان العراده

0086 وائل جمعه محمد الياسين

0087 عبدالله يوسف عبدالله الجمعه

0088 ناصر عبداللطيف ناصر الرميضين

0089 بدر شافى عبدالله شفاكه

0090 بندر عايد رويان الظفيرى

0091 جهاد هاشم حسن عطا الله

0092 ربيع يوسف مبرك العازمي

0093 حمد عبدالرضا علي بوحمد

0094 فهد حسين صالح المناعي

0095 كمال فهد محمد المهيني

0096 مخلد نعمه سمير سالم الشمري

0097 محمد مطلق مرزوق المطيرى

0098 محمد نهار محمد العجمى

0099 سعود عبدالعزيز طارش الظاهر

0100 خالد مسفر عايض الدوسري

0101 احمد سعدون محمد الركيبى

0102 داود جاسم غلوم التركمانى

0103 عبدالله ملفى عباس المطيرى

0104 مبارك مسفر مبارك العجمى

0105 اسامه عبدالله خالد الايوب

0106 جمال عبدالله سيد محمد عمر

0107 احمد فايز قاطع بطي العنزي

0108 عبدالله مبارك شعيل الهاجري

0109 محمد مناور ضيف الله العتيبى

0110 احمد بدر سليمان القصار

0111 مطلق محمد مطلق الرشيدى

0112 علي محمد عاطف العجمى

0113 عايش عماش مناور العازمي

0114 صالح عبدالرحمن علي احمد

0115 محمد فلاح شجاع العجمى

0116 محمد ناصر سالم العجمى

0117 خالد عبدالله منصور العجمى

0118 احمد جبر عبود الرشيدي

0119 يوسف احمد غلوم حسين

0120 مبارك عبدالرسول سمير هذال

0121 معيض صالح هادي العجمي

0122 عبدالرحمن كليفيخ محمد حنيف

0123 عبدالعزيز حميدى الفايد الشمرى

0124 حسين محمد حسن احمد

0125 حمد عبدالصاحب عبدالامير مهدى

0126 محمد بليه حمد مسفر العجمي

0127 مبارك سلمان مبارك الاشقر

0128 عاشور اقعيد زيد الخلف

0129 محمد عبدالرحمن حسن الحمادى

0130 احمد نصار متعب العدواني

0131 ناصر ابراهيم عبدالعزيز الهاجري

0132 شملان سعود جابر الشمري

0133 عادل مرزوق مبارك العيسى

0134 نواف حسن حسين الدسم

0135 عبدالرزاق مسلم عوض الرشيدي

0136 خالد فالح فهيد العازمي

0137 ياسر مصطفى احمد الفارسى

0138 نواف هزاع عطا الله الشمرى

0139 وليد عباس محمد خان

0140 محمود حسين محمد عبدالله الاستاذ

0141 ناصر عوض بداح الهاجري

0142 عبدالرحمن محمد مهدي العجمي

0143 بركات مناور سبيل الرشيدي

0144 فارس فهد فالح العازمي

0145 فهيد محمد حمود عيد الهاجري

0146 عايد سعود حجنف المطيري

0147 ناصر محمد عوض جلوي

0148 يوسف جاسر عبدالمحسن الشمري

0149 فهد راشد فهد العجمى

0150 طلال محمد حمود العازمي

0151 جمال جاسم حسن كمال

0152 فؤاد عبدالحميد جواد فرج

0153 عماد عبدالرزاق مبارك مرزوق

0154 حمد ابركه حمد البغيلى

0155 ايوب عبدالله على الكندري

0156 موسى جعفر حسين البيرمى

0157 طارق صالح محمد العتيقي

0158 فهد خالد مدلج المدلج

0159 محمد سعد خصيوى العتيبى

0160 احمد باتل دغش المطيري

0161 محمد مبارك سعد العازمى

0162 محمد راشد نافع الجويخ

0163 امير سلطان احمد بوفتين

0164 بدر عوض ضويحي العنزي

0165 بدر فاضل عباس علم دار

0166 فلاح فهيد مبخوت العجمي

0167 ابراهيم عبدالنبي محمد بن نخي

0168 سلمان مبارك سلمان حماده

0169 فرحان سالم فرحان العجمي

0170 بدر عوض ناصر العنزي

0171 علي عبدالله عبدالكريم علي

0172 مشاري عبدالله عبدالحميد نقي

0173 محمد ناصر فهد السبيعى

0174 دهيمان محمد ادهيمان الشمري

0175 فضل محمد فضل الفضل

0176 احمد عبدالحميد احمد عيسى الفيلكاوي

0177 فهد عايض عايض محمد العجمي

0178 احمد فهد مطلق عراده

0179 عبدالستار عناد غضبان مهنا

0180 بندر مرزوق زيد الوعلان

0181 طلال مطلق محمد الشليمى

0182 حامد محمود رضا قبارزد

0183 لافي شريده احصينى الراجحي

0184 يوسف باتل فلاح الرشيدي

0185 نزال نداء رشيد المطيري

0186 فهد ناصر فهد عبدالعزيز

0187 احمد عبدالرحمن سليمان المرشود

0188 منير حسن عوض خليفه

0189 عيسي جاسم محمد احمد

0190 عامر محسن مشارى العجمى

0191 مشعل صحن سعد السعيدى

0192 محمد مبارك عبدالله الدوسري

0193 خالد محمد عبدالمحسن الصانع

0194 على مشعان على العجمى

0195 وليد رمضان شلاح السعيدى

0196 محمد جلوي فرج العنزي

0197 عبدالرزاق عبداللطيف صالح يوسف اليعقوب

0198 زيد محمد زيد بن راكب

0199 ناصر سليمان جوهر سالم

0200 وليد سعد مطلق الرشيدى

0201 بدر عبدالعزيز طارش الظاهر

0202 محمد احمد محمد الكندري

0203 خالد ضلعان متلع العازمي

0204 احمد سعيدان بدرى مطلق

0205 احمد عبدالعظيم محمد الحمد

0206 فلاح هادي مناحي الرشيدي

0207 اسحاق يوسف حيدر محمد

0208 عبدالرحمن سعود عبدالرحمن العجمي

0209 احمد طويحين محزم المطيري

0210 جمال عبدالحليل عباس الصفار

0211 عبدالله علي الحميدي وقيت الشمري

0212 اسعد محمد نايف النويف

0213 خالد محمد مبارك محمد الهاجري

0214 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الشراح

0215 محمد عوض فرحان الضفيري

0216 جراح راشد عبداللطيف الحداري

0217 عبدالعزيز كمال محمد حيات

0218 خالد محمد مطلق العتيبي

0219 على حسين محمد احمد

0220 خالد عبدالعزيز حمد العمران

0221 طلال فهد فالح الضفيري

0222 علي مرزوق صقر غانم الغوينم

0223 سعد عبدالرحمن محارب المحارب

0224 عادل خليل ابراهيم محمد الشطي

0225 منصور حسن جواد محمد قراشي

0226 عمر عبدالرحمن محمود شمس الدين

0227 احمد فهد ماثل الديحانى

0228 نواف مبارك سعود نهار

0229 عايد عبدالله سطام زيد الشمرى

0230 مشاري حمد حمود العازمى

0231 وليد ناصر ابراهيم العساف

0232 فازع فهد عويض المطيري

0233 محسن سلطان محسن العتيبي

0234 سعد فهد منيف فهد العجمى

0235 خالد لطس مدغم مرزوق

0236 فراس عبدالمحسن صخى العنزى

0237 فهد مطلق محمد العجمى

0238 طلال طالب عبدالله الحملى

0239 عصام فهد محمد عبدالعزيز

0240 جاسم حسين نور البلوشى

0241 يوسف مكى عبدالله الحجيرات

0242 مبارك عبدالله مبارك الميلم

0243 رائد خليفه محمد الصانع

0244 ماجد سلطان فرحان محمد

0245 بدر محمد محسن العجمى

0246 على حسين عبدالله شعبان

0247 مشعل محمد فارس العازمي

0248 عماد خليل علي ابراهيم

0249 طارق سالم جمعه الفهد

0250 محمد خليفه دغيم العازمى

0251 سليمان سيف سعد الهدب

0252 غانم انور غانم الغانم

0253 مبارك مطلق بطاح المطيري

0254 حبيب فالح على العازمى

0255 عياد عايد عياد المطيري

0256 سالم حمدان راشد الرشيدي

0257 عبدالله عبدالرضا غلوم عباس

0258 مدعث سعد حماد العجمي

0259 حسين علي بلال مرشد

0260 يوسف علي يوسف الرميضين

0261 شاكر حميد عبدالكريم ابوجابر

0262 فوزى احمد راشد الصيخان

0263 مشعل محمد عبدالله الفهد

0264 احمد عوض زبن المطيرى

0265 محمد عبدالله علي الخميس

0266 ناصر بدر مجبل اسنافى الجدعى

0267 خالد مجبل شتوى العازمي

0268 حسن محمد عبدالرحمن الدوسري

0269 احمد رشيد فهد الضرباح

0270 حمد مبارك خالد المسفر

0271 علي حسين موسى الصايغ

0272 خالد عدهان محمد الرشيدي

0273 مشعل مشوط هاضل العازمى

0274 فاضل عبدالجليل اسماعيل خليل

0275 حمد محمد مسلم السبيعى

0276 نجيب محمد باقر العوضى

0277 حمد عبدالله محمد القحطاني

0278 قاسم عبدالله طاهر البغلي

0279 طلال عبدالله احمد العيدان

0280 احمد خالد عيد محمد الحربي

0281 عيسى عوده عبدالرحمن العسعوسي