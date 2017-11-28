توجت مجموعة بوخمسين القابضة كأفضل شركة عربية للعام الحالي ورئيسها التنفيذي عماد بوخمسين كأفضل مئة رئيس تنفيذي عربي للعام الحالي.

جاء ذلك في حفل توزيع جوائز (أفضل العرب) بمدينة مراكش مساء امس الاثنين، بمشاركة مدراء ورؤساء تنفيذيون لمؤسسات صناعية وخدماتية ومالية عربية اضافة الى ممثلي هيئات مدنية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الكويتية عماد بوخمسين، عقب تسلمه الجائزتين ان "تتويج المجموعة جاء نتيجة لنمط الادارة الذي تطبقه والمستمد من قواعد الادارة الحديثة المبنية على التخطيط والتوجيه والاعداد والعمل وفق روح الفريق".

واضاف ان "مجموعته التي تشمل عدة قطاعات تعمل وفق رؤية متكاملة تولي اهتماما كبيرا للموارد البشرية باعتبارها أساس نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها"، مشيرا في هذا الصدد الى الجهود التي تبذلها المجموعة لتطوير مواردها البشرية وانفتاحها على استقطاب كفاءات جديدة.

واوضح بوخمسين ان المجموعة التي تشغل اكثر من 25 ألف موظف تعمل على ادماج المزيد من الشباب في فروعها من خلال توفير فرص عمل لليد العاملة الوطنية وتكوينها واعدادها انسجاما مع توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدعم الشباب واعدادهم.

من جانبه قال الأمين العام للجائزة عبدالله عبد الكريم، ان "انتقاء الفائزين لجوائز (أفضل العرب) خضع لمعايير ومؤشرات كمية ونوعية وقياس عوامل النجاح والقدرة التنافسية والانجازات وتطوير انظمة العمل وكفاءة الكوادر والأطر الادارية".

واكد توافر معظم هذه المعايير والمؤشرات في المجموعة ما جعل لجنة الخبراء في جائزة (أفضل العرب) تتوجها كأفضل شركة عربية للعام الحالي ورئيسها كأفضل مئة رئيس تنفيذي عربي للعام نفسه.

يذكر ان جائزة (أفضل العرب) اسست عام 2016 وتمنح جوائزها لثلاث فئات هي فئة القيادة وفئة الاعمال وفئة نجوم المجتمع والرياضة وتهدف لمكافأة التميز والابداع في العالم العربي وتحفيز روح التنافس بين المؤسسات والشركات وهيئات المجتمع المدني بما يحقق التنمية ويطور أنماط الإدارة في الدول العربية.