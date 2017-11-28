بدر السهيل

عقد 17 نائباً اجتماعا في مكتب النائب محمد الدلال، على خلفية حكم محكمة الاستئناف الصادر يوم امس، والقاضي بسجن نواب حاليين وسابقين ومواطنين آخرين في قضية اقتحام مجلس الأمة .

ومن المتوقع أن يناقش النواب عددا من الحلول، منها الاستعجال بتمرير قانون العفو العام في أول جلسات مجلس الأمة ، بالإضافة إلى تشكيل وفد نيابي لمقابلة المراجع العليا على خلفية الحكم الصادر.

كما سيناقش النواب المشكلة التي ستواجه المجلس بخلو مقعدي النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش بعد أن سلما نفسيهما لإدارة التنفيذ مساء أمس الاثنين، وكيفية التعامل مع هذه المشكلة.

وهذه أسماء النواب الحاضرين بالاجتماع: نايف المرداس ، ماجد المطيري ، خالد العتيبي ، ثامر السويط ، اسامة الشاهين ، عبدالله فهاد ، عبدالله الرومي ، محمد هايف ، رياض العدساني ، د.عبدالكريم الكندري ، علي الدقباسي ، مبارك الحجرف ، شعيب المويزري ، محمد الدلال ، عمر الطبطبائي ، د. محمد الحويلة ، ناصر الدوسري.