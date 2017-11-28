العطية : الصحة وفرت جميع الأدوية المتطورة والحديثة لعلاج "الإيدز" في مختلف مراحله "مجانا"



عبدالكريم العبدالله

اعلن رئيس قسم الصيدلة بمستشفى الامراض السارية مساعد العطية عن تنظيم القسم يوم توعوي وعلمي لمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرض الذي يوافق الاول من ديسمبر من كل عام،

واضاف العطية في تصريح صحفي ان اليوم العلمي والتوعوي بمرض "الإيدز" سيقام يوم الاحد الموافق ٣ ديسمبر في فندق راديسون بلو الساعة ٩.٣٠ صباحا تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي.

وافاد بأن الهدف من تنظيم هذا اليوم التوعوي والعلمي هو التعريف بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" وطرق انتقاله والوقاية منه ، وآخر ماتوصل اليه الطب من علاج من خلال العقاقير الطبية للمرض، فضلا عن التوعية عن كيفية التعايش مع المرض وتقبل المصاب بين أفراد المجتمع وحقهم في الصحة، كما ان الهدف ايضا خلق تعاون بين مستشفى الامراض السارية والجهات الحكومية لنشر التوعية عن المرض للوصول الى أكبر شريحة من أفراد المجتمع.



وأوضح ان اليوم التوعوي والعلمي لمرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز" سيتخلله عدد من المحاضرات التوعوية عن المرض، هذا بالاضافة الى العديد من الفعاليات والانشطة المتنوعة.

ونوه العطية الى ان اليوم العالمي للإيدز في هذا العام يركز على الحق في الصحة تحت شعار "صحتي حقي"، والذي يشير الى ان لكل شخص، بصرف النظر عن من هو أو أين يعيش، له الحق في الصحة، التي تعتمد أيضا على المرافق الصحية الملائمة والإسكان، والطعام المغذي، وظروف العمل الصحية، والوصول إلى العدالة، ويدعم الحق في الصحة مجموعة أوسع من الحقوق المرتبطة بها.



واشار العطية الى ان تقرير منظمة الصحة العالمية الاخير أشار الى ان هناك تقدم ملحوظ في علاج فيروس نقص المناعة البشرية، وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز تقريرا جديدا يبين أن الحصول على العلاج قد ارتفع بزيادة كبيرة، اذ بين انه في عام 2000، كان هناك 685 ألف شخص مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات.، وبحلول يونيو 2017، كان بإمكان حوالي 20.9 مليون شخص الحصول على الأدوية المنقذة للحياة.

واكد على ان دولة الكويت من اوائل الدول التي وضعت قانونا يتعلق بالايدز بصدور مرسوم قانون رقم 62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من الايدز بما يكفل حماية المواطنين من العدوى بهذا المرض وحفظ حقوق وواجبات المصابين به وسرية التعامل معهم، مشيرا الى ان وزارة الصحة قامت بتوفير جميع الأدوية المتطوره والحديثة لعلاج هذا المرض في مختلف مراحله، ويتم صرفها بالمجان وان العلاج متوفر وميسر ومجاني بشكل حبة يوميا للكويتيين ومن أحدث العلاجات المستخدمة طبقا لبروتوكولات منظمة الصحة العامة

ونوه الى ان ان وزارة الصحة مهتمة بمكافحة الايدز من خلال وضع الاجراءات والطرق الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين عن طريق تشكيل لجنة دائمة لمكافحة هذا المرض اطلقت عليها اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز منذ العام ١٩٨٨.