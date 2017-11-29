عدد الشركات الفرنسية التي تزور الكويت تضاعف 6 مرات منذ 2015

أسامة دياب

أكد رئيس البعثة التجارية في السفارة الفرنسية لدى البلاد «بزنس فرانس» ربيع صوفنجي أن حفل تذوق الطعم الفرنسي «غورمي فرينش كوكتيل» يهدف إلى استقطاب الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال المواد الغذائية لزيارة السوق الكويتي والتعرف عليه، مشيرا إلى أن معظم الشركات الفرنسية تتجه عادة إلى دبي وقطر.

وأشار صوفنجي - في تصريح صحافي على هامش حفل تذوق الطعم الفرنسي «غورمي فرينش كوكتيل» والذي أقيم مساء أول من أمس بمقر إقامة السفير الفرنسي - إلى انه بالرغم من الفرص المتاحة في السوق الكويتي الا انها غير معروفة في فرنسا بشكل كبير، ولذلك تحرص البعثة التجارية في السفارة على تعريف الشركات الفرنسية المنتجة للمواد الغذائية بالسوق الكويتي.

ولفت إلى مشاركة 6 شركات فرنسية منتجة للمواد الغذائية في الحفل لعرض منتجاتها من خلال حفل تذوق الطعم الفرنسي وبحضور رجال أعمال كويتيين لكي تستطيع هذه الشركات تقديم منتجاتها والحصول على فرص لإيجاد موزع لها في الكويت.

وأوضح أن حفل تذوق الطعم الفرنسي اعتمد استراتيجية وضعتها وزارة الزراعة الفرنسية ومؤسسة سوبيكس التي تهتم بمساعدة الشركات الفرنسية في المجال الغذائي والزراعي للخروج خارج فرنسا وتصدير منتجاتها، مشيرا إلى أن نجاح هذا الحفل سيشجع على إقامة معارض أخرى شبيهة ومتطورة.

وعن مكتب «بزنس فرانس»، قال إن البعثة التجارية الفرنسية لديها هدفان أساسيان الأول مساعدة الشركات الفرنسية للتصدير خارج فرنسا، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين للاستثمار في فرنسا، موضحا أن البعثة نجحت نجاحا باهرا في المهمة الأولى وذلك بتضاعف عدد الشركات الفرنسية التي تزور الكويت منذ 2015 بنحو 6 مرات إضافة إلى إقامة نشاطات ترويجية للاستثمارات حيث تواجههم صعوبة بهذا الأمر تتعلق بكيفية إقناع المستثمرين الكويتيين بالاستثمار في فرنسا لوجود حاجز اللغة وبعض الأمور الأخرى، لافتا إلى أنهم يعملون على تذليلها وقال: حاليا وقريبا سيقام معرض لتشجيع الاستثمار في فرنسا بمشاركة مسؤولين فرنسيين للقاء نظرائهم بالكويت في إطار تشجيع الاستثمار في فرنسا.