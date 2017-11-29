

عائلة بومبارك عائلة كويتي من الطبقة المتوسطة وتتكون من رب الأسرة، بومبارك وهو في الرابعة والستين من العمر، متقاعد ولديه زوجة تصغره بسبعة عشر عاما، وابنان وثلاث بنات جميعهم متزوجون ولديهم أبناء. يسكن بومبارك وزوجته وابناه وعائلاتهم في منزل واحد حيث تدور حكاياتهم التي لا تنتهي.

بقلم: حنان بدر الرومي

تدخل ام مبارك للصالة تجد زوجها مستغرقا في النوم.. تتجه نحوه بهدوء وتوقظه بحنان وحب.





أم مبارك: بومبارك.. بومبارك.

يفتح بومبارك عينيه ويلتفت حوله ويقول: ها.. طاح الغدا.

أم مبارك: كلشي جاهز.. بس ننطر العيال هذي حزتهم.. الله يهداك هذا مو وقت نوم.

بو مبارك: ما نمت.. كسر نعاس بس.

يقوم بومبارك.. يحرك جسمه قليلا.. يلتفت لزوجته ويقول: بروح أغسل وجهي وأييكم على الطاولة.

تدخل زوجة مبارك وأبناؤها.. يسلمون على الجدين.. يتجه الصغار للسلم الداخلي.

يمشي بومبارك متجها لغرفته.

تخرج زوجة مبارك من حقيبتها بطاقة دعوة وتمد يدها لخالتها قائلة: تفضلي خالتي.

تمسك ام مبارك الدعوة بيدها: خوش بطاقة.. من عرسة.

زوجة مبارك: هذي رفيجتي غزيل، اللي معاي بالدوام تعرفينها.

تهز ام مبارك رأسها: ااإي.. اللي من اهل الجهرا.

زوجة مبارك: وصلتي خير.. اهي عازمتچ على عرس اخوها يوم الخميس الياي بيحطون خيمة كبيرة قبال بيتهم.

تنظر ام مبارك للبطاقة بإعجاب وتقول: ما قصرت على العزيمة.. عاد أنا ما اعرفها الا بالسمع.

تبتسم زوجة مبارك وتقول: صاجة خالتي ما قصرت.. عازمتني انا وامي وخواتي وانتي.. تقولي حبيت خالتچ من كثر ما تمدحينها.

تنظر ام مبارك بطرف عينها لزوجة ابنها: حبتها العافية.. انت ومرت محمد بناتي وغلاكم من غلا عيالي.. بس الظاهر انها تعزچ اللي عازمتچ وعازمة أهلچ.

زوجة مبارك بفرح: تصدقين خالتي عاد انا الوحيدة في الشغل اللي عازمتها اهي وأهلها.. الله يحشم يلالها.

ام مبارك: يقولون عروسهم بالجهرا حلوة وونيسة.. إي خلينا نشوفهم.. شبعنا من حفلاتنا والجهرا ما تبعد وايد عن العاصمة.

تقوم ام مبارك وتضع البطاقة بحرص داخل درج طاولة التلفزيون.

يدخل بومبارك للصالة: قاعدين تسولفون وانا عصافير بطني تقطعت من كثر اليوع.. وين غداكم.

تسرع ام مبارك باتجاه المطبخ وهي تقول بصوت عال: طاح الغدا.. يالله يا عيال.





٭ ٭ ٭

تغلق ام مبارك سماعة التلفون وهي تبتسم.. تعدل جلستها.. وقد بدا بالها مشغولا.

تحرك لطيفة يد أمها بهدوء.. تلتفت الام نحو ابنتها.

ام مبارك: خير.

لطيفة: اشفيچ يما.. صفنتي عقب مكالمة يارتنا أم إبراهيم.

ام مبارك: لا ما كوشي.. بس قعدت افكر باللي قالته عن اهل غزيل.

لطيفة بتعجب: اشقالت.. اهي عاد أكثر أهلها ساكنين للحين في الجهرا.

ام مبارك: تقول ان اهل غزيل حمولة معروفة والنعم فيهم.. لهم مركزهم بالجهرا.. وانهم اهل كرم وسنع وعروسهم مثل حفلات اهل الكويت.. وان حطهم بالحفلات شي عدل وبرهاة.

لطيفة: خوش.. ان شاء لله تستانسين.

ام مبارك: إن شاء الله.. تستند ام مبارك على المقعد وتقول: إى چذي الواحد عرف شلون يزهب روحه للحفلة.

ترفع لطيفة وجهها وباندهاش تقول: يما بتروحين الصالون تسوين شعرچ.

تحرك ام مبارك كفها الأيمن وهي تشد شفتيها: لا..وى.. بلا صالون وبلا خرابيطكم.. احط حنتي واتجهز بسنعي في بيتي.

لطيفة: عيل ليش تتصلين على الأوادم وتسألين عن اهل غزيل.

ام مبارك بنبرة استهجان: بعد الواحد لازم يعرف وين بيروح.. بعد كل دار ولها لبوسها.

تهز لطيفة راسها وتبتسم بخبث: إإإي.. المسألة بلاغة شف وبس.

تقهقه ام مبارك بصوت مرتفع.

٭ ٭ ٭

الساعة العاشرة والنصف صباحا يدخل بومبارك ويجد زوجته جالسة على السماط النايلون الذي فرشته فوق السجاد ووضعت عليه كمية من أوراق الجرائد.. وقد خضبت شعرها بالحناء وكفيها وباطن قدميها.. واخذت تغني بطرب:

الله اقوى يا نصيبي وانا وش بيدي

كل ما عدلت واحد يميل الثاني

بو مبارك: ما شاء الله الطرب اليوم شغال عندنا.

تضحك ام مبارك وتقول: إي بعد ورانا عرس الليلة ولازم نحمي.

يهز بو مبارك رأسه ويتجه للباب الخارجي.

٭ ٭ ٭

على طاولة الغداء بدا الجميع منهمكين في تناول الطعام.. ام مبارك تباشر زوجها وتسكب له البرياني بكمية وفيرة.

بو مبارك: بس كافي.

تضع ام مبارك الملعقة في اناء البرياني.

زوجة مبارك: خالتي ترى مشيتنا للعرس الساعة سبع.

ام مبارك: منوبيودينا.

زوجة مبارك: انا وياج بسيارتي وامي وخواتي مع السايق.

ام مبارك: خوش نتماشى يميع.. الدرب طويل للجهرا.

يرفع بومبارك راسه وقد جحظت عيناه: ليش بتروحون الجهرا.

ببراءة ترد ام مبارك: العرس بالجهرا.

يستند بو مبارك على الكرسي وقد أنزل حواجبه وشد جفنيه: وبترحون حريم بروحكم للجهرا بها الليل.

زوجة مبارك: الطرق كلها مرصوفة والحمد لله وسايقنا يدل الجهرا.

بومبارك: ولو وقفت عليكم السيارة او صار لكم حادث؟

ام مبارك: بسم لله.. ليش تفاول علينا.

يوجه بو مبارك راسه نحو زوجته ويقول بصوت غاضب مرتفع: قاصر عليچ عروس علشان تروحين الجهرا.. سبحان الله وقفت عليكم السيارة ويوكم هالحرامية شبيصير.. وانت متحنية ومتطيبة ولابسة هالذهبان.

زوجة مبارك: عمي ماكو الا الخير وخالتي مهي بروحها.. ترى احنا جماعة.

يصرخ بو مبارك بصوت عال: انت كيفچ اذا ريلچ راخص فيچ لكن ام مبارك مالها روحه لها العرس.. هذا اللي قاصر.

ينتفض بو مبارك من مكانه.. يقوم وهو يصرخ بكلمات متقطعة: عشنا وشفنا... حريم بروحهم.. صاروا الرياييل قرقاشة ما لهم راي.

تحاول ام مبارك ان تتماسك تنظر لابنيها مبارك ومحمد بنظرات استغاثة.. ساد الصمت الغرفة.

٭ ٭ ٭

الساعة الخامسة مساء.. يستلقي بومبارك على ظهره ويتابع باندماج فيلم «إسماعيل ياسين في الجيش».. ام مبارك تجلس في آخر الغرفة بهدوء حزين.

يلتفت بومبارك لزوجته ويقول: صبي لي شاي.

تنظر ام مبارك للحائط وتقول: الصينية يمك واخدم روحك.

يزفر بومبارك بصوت عال ويقوم من مكانه ويتجه نحو طاولة الشاي ويقول: الله يهداچ هذا جزاي اني خايف عليچ بدال ما تشكريني مسويه روحچ زعلانه وقاعدة بآخر الدار.. عيب كبرتي هذي حركات يهال مهي لچ.

ام مبارك: كيفي اقعد بالمكان اللي يريحني.

يدخل مبارك للغرفة ويسلم على والديه.. يجلس بجانب والده المنهمك بصب الشاي.

بو مبارك: اقضب مرتك عنا.. عويذ الله منها ما وراها الا المشاكل.

يتظاهر مبارك بعدم الفهم.. يمسك اناء السكر ويضع ملعقة لوالده وهو يبتسم: يبا يسلم عليك مزعل.

بو مبارك: منو ما عرفته.

مبارك: مزعل رفيجي اللي بالجهرا.. توني محاجية وقلت له ان الأهل عندهم عرس اليوم بالجهرا وانا بوديهم بس ابي اعرف أماكن مفتوحة لوقت متأخر.. فقالي انه ديوانهم مفتوح الليلة للصبح.. عندهم حفلة تخرج ولد عمه.. وبيبون فرقة.. والسمره بتشيل لأذان الفجر.. وما قصر مزعل قالي انه عازمني.

يضع بومبارك يده اليمنى على ذقنه ويده اليسرى تحرك الملعقة داخل الاستكانة: يعني انت بتوديهم العرس وبتردهم بنفسك.

مبارك: اي يبا.. من صجك انا اخلي امي ومرتي بروحهم.. واذا وقفت عليهم السيارة او طلعوا لهم حرامية.

بومبارك يرفع رأسه نحو زوجته: إي وامك بعد لابسه ذهبها كله.

يجتهد مبارك لإظهار الحماسه: إي يبا.. وانت صاج.. الحريم ما يتهيتون بروحهم لا بد يكون معاهم ريال.

بومبارك: قول لامك اللي زعلانه وقاعدة بأخر الدار اني موافق تروح العرس بس معاك انت مو بروحهم.

تقوم ام مبارك من مكانها والابتسامة ترتسم على شفتيها وتتجه نحوهم.

مبارك: يما بتروحين العرس معاي.

ام مبارك: أقول مبارك طاولني الصينية خلني اصب لابوك استكانة شاي.