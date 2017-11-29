أعلن رئيس الفتوى والتشريع الكويتي المستشار صلاح المسعد أن هيئة التحكيم التابعة لمركز التحكيم الدولي (آي.سي.اس. آي.دي) التابع للبنك الدولي رفضت كل الطلبات المستعجلة المقدمة من شركات أجنبية على وزارة الأشغال حول مشروع صيانة شارع جمال عبدالناصر بالإجماع.

وقال المسعد في بيان صادر عن «الفتوى» إن القضية المقامة من ثلاث شركات أجنبية ضمن ائتلاف مقاول لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية صرف صحي ومجاري أمطار بالإضافة إلى الخدمات الأخرى للشارع رفضت «لعدم كفاية الأدلة المقدمة لدعم مزاعمها».

وأضاف ان مزاعم الشركات تمثلت في طلب وقف المشروع «وغل يد الكويت في استعمال حقها بتسييل الكفالات البنكية بموجب العقد».

وأوضح ان الشركات المدعية قد فشلت في إثبات توافر أهم عناصر الطلبات المستعجلة ومنها عنصر الاستعجال وتوافر الخطر وشيك الوقوع وفقا لما جاء في الحكم، مضيفا ان هيئة التحكيم «غير مقتنعة بأن الخسائر اليومية المزعومة يمكن أن تنسب إلى المدعى عليها».

وذكر ان الفريق القانوني الكويتي المتخصص الممثل للكويت ركز دفاعه في هذا التحكيم ودون الإخلال بالدفع «بعدم اختصاص» محكمة التحكيم في نظر مثل هذه الخلافات الخاصة بعقود المقاولات الإنشائية وعدم خضوع تلك العقود لاتفاقية ضمان الاستثمار مع اختصاص المحاكم الكويتية الوطنية.

وبين المسعد ان الفريق ركز دفاعه على عدم توافر شروط الظروف المستعجلة بالنسبة للطلبات المقدمة من الشركات وهي «لا تعدو أن تكون مزاعم ليس لها ما يسندها من القانون والواقع» وهو ما أخذت به هيئة التحكيم.