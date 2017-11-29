أعلن رئيس جمعية اشبيلية التعاونية سعد المطيري عن انطلاق مهرجان «تجديد الثقة» وذلك التزاما من الجمعية تجاه مساهمي وأهالي منطقة اشبيلية بتقديم كل الخدمات والمهرجانات والعروض والخصومات الخاصة. وأوضح المطيري أن مدة «مهرجان تجديد الثقة» أربعة أيام تنتهي غدا الخميس، على أكثر من 200 سلعة غذائية واستهلاكية، بخصومات وتخفيضات تصل إلى 70%، حيث تم التعاون مع كبرى شركات المواد الغذائية والاستهلاكية.

أشار إلى أن هذا المهرجان من شأنه ان يرفع نسبة المبيعات في الجمعية وينعش الحركة الشرائية، ويخدم المستهلك من خلال التنوع في السلع المعروضة، مضيفا أن الجمعية تسعى دائما إلى تنمية القوة الشرائية، ودراسة أفضل العروض لتلبية رغبة المستهلك، بما يسهم في زيادة المبيعات ويخدم المساهم بتقديم أقل الأسعار.

من جانب آخر، أوضح بأنه سيتم افتتاح «مقهى ستاربوكس» قريبا بالإضافة لمطعم «بيك يو» وكذلك افتتاح «الصيدلية» بالإضافة إلى عدة أنشطة استثمارية جار طرحها والتي تهم المساهمين وتلبي احتياجاتهم.

وفي الختام وعد المطيري أهالي منطقة اشبيلية بتقديم المزيد من المهرجانات والعروض والخصومات وكل الخدمات التي يحتاجها المستهلك والتي من شأنها الارتقاء وتطور جمعية اشبيلية التعاونية.