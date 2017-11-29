أعلن ديوان الخدمة المدنية أن يوم الخميس المقبل الموافق 30 الجاري يوم عطلة رسمية بمناسبة الذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1439، اذ تعطل الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعمالها.

وقال الديوان في تعميم له امس ان الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ستستأنف اعمالها ودوامها الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر 2017.

وأوضح انه بالنسبة للاجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة يتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها على نحو يراعي المصلحة العامة.