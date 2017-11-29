اختتمت جمعية الفيحاء التعاونية دورة براعم كرة القدم على ملعب مركز شباب الفيحاء بمشاركة عدد كبير من الفرق الرياضية، حيث حاز البطولة فريق العميري بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق التويتان.

وكانت البطولة برعاية جمعية الفيحاء التعاونية وبالتعاون مع الهيئة العامة للشباب وذلك بحضور فيصل الدويهيس أمين سر الهيئة ورئيس مركز شباب الفيحاء ود.مساعد الكريباني مدير إدارة مراكز الشباب، كما حضر من جانب الجمعية كل من رئيس مجلس الإدارة خالد الطريجي ونائبه عبدالله الثاقب ورئيس لجنه الخدمات الاجتماعية عادل السعيد ورئيس اللجنة الإنشائية مشعل السيار.

وأكد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية عادل السعيد أن مجلس الإدارة يحرص على تنظيم هذه البطولة في كل عام لما لها من أهمية كبرى لدى أبناء المنطقة من ناحية استثمار وقتهم فيما يعود عليهم بالنفع البدني والصحي وأيضا المنافسة على الجائزة المرصودة للمركزين الأول والثاني، مشيرا إلى أن نجاح البطولة لم يأت من فراغ حيث كان هناك طاقم إداري قام بتجهيز البطولة بكل احتياجاتها لإظهارها بأحسن صورة مميزة.

وفي نهاية المهرجان الكروي تقدم السعيد بوافر الشكر والتقدير للجنة المنظمة لهذه البطولة على جهودهم المبذولة وحسن تنظيمها مما انعكس بالإيجاب وإنجاح الدورة كما شكر الرعاة للدورة وكذلك مركز عبدالرحمن العبد المغنى الصحي لتوفير المسعفين من الطوارئ الطبية.