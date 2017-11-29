أعلن البنك الكويتي للطعام ـ الصرح الخيري الأول بالمنطقة ـ عن مضاعفة عمله الخيري في دعم الأسر المتعففة وتقديم العديد من المشاريع الخاصة برعاية الأسر ضمن المبادرات الخيرية التي يقوم بها البنك لرعاية المحتاجين.

وذكر بنك الطعام في بيان صحافي انه مستمر في تقديم الدعم اليومي والشهري للأسر المتعففة من خلال الفرق التطوعية التابعة للبنك التي تجول مختلف مناطق الكويت لتغطية متطلبات المتعففين من الأسر لتوفير المواد الغذائية وجميع المستلزمات الضرورية خاصة مع بدء فصل الشتاء، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع المؤسسات والشركات الداعمة للعمل الخيري بالكويت لمضاعفة المساعدات الخيرية.

وبهذه المناسبة، صرح أمين سر البنك الكويتي للطعام سالم الحمر: توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالارتقاء في العمل الخيري والإنساني بالكويت تزيدنا همة نحو العمل الجاد بخدمة الأسر المتعففة والمحتاجين على أرض الكويت، وهو دافع لكل من يعمل في المجال الإنساني بمضاعفة الجهد والعطاء في أرض الخير.

وأكد الحمر أن بنك الطعام سيضاعف برامج وأنشطة ومبادرات تقديم المساعدات الإنسانية وخدمة المجتمع خلال الأيام المقبلة، بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لبنك الطعام التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو.

وأشار إلى أن بنك الطعام وضع نصب عينيه أهدافا محددة وخطة شاملة ورؤى واضحة اتجاه الارتقاء بالعمل الخيري وتطويره وفق آخر المعايير الأطر والمعايير الخاصة بقطاع العمل الخيري بالمنطقة، مبينا أن جميعها مبنية على تقديم العون والمساعدة لجميع الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الدولة، وتقديم المساعدات المالية والغذائية، وكذلك الصحية في حال تطلب الآمر ذلك.

هذا، وأجرى بنك الطعام الكويتي العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات والمؤسسات المالية في الكويت لتغطية جميع احتياجات المحتاجين والأسر المتعففة بالكويت، منها توزيع كوبونات المواد التموينية الأساسية لـ 5700 أسرة متعففة، وقام بتوقيع عقد مع شركة كويكر العالمية التي تتميز بمنتجات غذائية بمواصفات عالمية، ووقع مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة «دنش»، فضلا عن توفير ملابس وبطانيات لتدفئة المحتاجين خلال فصل الشتاء ويقوم بنك الطعام بتوزيعها للمستحقين، وتوقيع اتفاقية مع شركة كاسكو لتوفير السلات الغذائية الطازج.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الإلكتروني.

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