آلاء خليفة

أوضـحت أستــــاذة التخطيط الاجتماعي في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.سهام القبــندي أن للطــــلاق تأثيرا على الرجل والمرأة والمجتمع، موضحة أن هناك آثارا نفسية واجتماعية عديدة للطلاق.

وذكرت القبندي خلال المحاضرة التي قدمتها ضمن البرنامج التدريبي للمجلس الأعلى للأسرة وفريق الإرشاد الأسري والمقام تحت عنوان «الطلاق قراري بعد اختياري» وذلك مساء امس الأول بمركز تنمية المجتمع في منطقة الزهراء بحضور رئيسة المجلس د.خديجة المحيميد، ان الطلاق هو إنهاء عقد الزواج وهو انفصال الزوجين وبه تنتهي الحياة الزوجية بينهما ويصبح كل منهم غريبا عن الآخر، ولكنه يحمل تبعات سلبية على كل من الرجل والمرأة والأطفال والمجتمع.

وأفادت القبندي بأن الرجل يشعر مع الطلاق بنوع من الصدمة والتذبذب في القرارات وفقدان التوازن الاجتماعي نتيجة فقدان الاستقرار الأسري، وكذلك الاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط وانعدام الثقة في الآخرين والانسحاب من الحياة الاجتماعية بالإضافة الى اضطرابات السلوك حتى يتثبت انه مازال مرغوبا فيه وغير مرفوض.

كما تحدثت القبندي عن تأثير الطلاق على المرأة، لافتة الى أن المرأة عندما تختار شريك حياتها مهما كان السبب في إقدامها على الزواج فإنها تبحث عن الأمان والمودة والرحمة من هذا الزوج وعندما تنعدم هذه الامور فإنها ستلجأ للطلاق لتقليل الضرر الناجم عن هذا الزواج، ولكن ما ان يحصل الطلاق حتى تجد انها وقعت بمشاكل ربما اكبر، موضحة ان الطلاق من الأمور التي تسبب آثارا نفسية سلبية للمرأة منها الشعور بالتعاسة مع وجود أسباب اجتماعية قد تزيد الأمر سوءا ومنها نظرة البعض الى المرأة المطلقة.

وعرجت القبندي للحديث عن الطلاق وآثاره النفسية على الأبناء، موضحة انه يمثل أزمة نفسية لكل أطراف الأسرة والأعمق تأثرا هم الاطفال لأنهم يعيشون الصراع، كما أن الطفل يتفاعل برعب مع التجربة خاصة ان خبراته في الحياة لم تكتمل بعد.