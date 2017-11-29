الوفد الكويتي يعقد اجتماعات مع عدد من مسؤولي المنظمة على هامش المؤتمر

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العام السابع عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في العاصمة النمساوية «فيينا» بعنوان «الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» والتي تستمر خلال الفترة من 27 الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل بمشاركة 3 رؤساء دول هي سويسرا وكرواتيا ومالطا، وممثلي عدد كبير من الدول الأعضاء والدول المراقبة بالمنظمة حيث تضم 168 دولة عضوا بالمنظمة، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخاصة والجهات الحكومية، ترأست المؤتمر «الينا كوبيشينا» من جمهورية روسيا البيضاء، وجرى خلال المؤتمر التجديد لمدير عام اليونيدو «لي يونغ» من جمهورية الصين الشعبية لفترة ولاية ثانية لمدة 4 سنوات.

وتشارك الكويت بوفد رسمي يضم مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي عبدالكريم والمقرر أن يلقي كلمة الكويت في المؤتمر حيث يؤكد على مواصلة الدعم الكامل والشراكة مع المنظمة في تعزيز البرامج التنموية من أجل تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة،

ومن المقرر أن يعقد الوفد الكويتي اجتماعات مع عدد من مسؤولي المنظمة على هامش المؤتمر وفي مقدمتهم مدير عام «اليونيدو» لي يونغ، كما يلتقي مسؤولي قطاع الأبحاث والدراسات، ويشارك الوفد في العديد من جلسات المؤتمر وورش العمل من بينها الجلسات العامة حيث يهتم وفد الكويت بالعديد من الموضوعات التي سيطرحها المؤتمر للنقاش منها موضوع القيادات النسائية العالمية تتكلم ضمن منتدى اليونيدو السادس المعني بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة والمعني بتمكين المرأة، وكذلك موضوع الثورة الصناعية الرابعة – الفرص الكامنة وراء التحديات من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة والعديد من الموضوعات التي سيتناولها المؤتمر.

كما يشارك وفد الكويت في طرح «المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة» والتي تعرضها بعثة جامعة الدول العربية لدى جمهورية النمسا الاتحادية على هامش الدورة (17) لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

ويضم الوفد سفيرنا لدى جمهورية النمسا الاتحادية رئيس الوفد الدائم للكويت لدى منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبد الكريم تقي عبد الكريم ومدير ادارة التخطيط الصناعي بالتكليف م. أسماء احمد الشطي ومدير ادارة مكتب المدير العام بالتكليف يوسف سامي الوتار بالاضافة الى باحثة المتابعة نجلاء محمد العازمي.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قد أنشئت عام 1966 وأصبحت وكالة متخصصة في في عام 1985، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة النمساوية «فيينا» ولديها مكاتب اتصال في كل من بروكسل وجنيف ونيويورك، ويبلغ عدد أعضائها 168 دولة، وتتألف شبكة اليونيدو الميدانية من 30 مكتبا قطريا و17 مكتبا مصغرا تشمل 116 دولة، ولدى اليونيدو ثمانية مكاتب لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في سبعة بلدان، وتدير اليونيدو بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الشبكة العالمية لزيادة نظافة الإنتاج وكفاءته في استهلاك الموارد.