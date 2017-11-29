أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد الاهتمام الرسمي بتوفير الخدمات الحيوية الأساسية والضرورية في مدينة صباح الأحمد السكنية ومختلف المدن الجديدة خاصة بعد التوسع العمراني الذي شهدته الكويت مؤخرا، وفي محافظة الاحمدي على نحو خاص.

وخلال لقائه مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد برفقة مدير ادارة مكتبه المقدم طلال الرومي ومدير ادارة اطفاء محافظة الأحمدي المقدم معاذ الحمادي، ثمن الخالد جهود الإدارة العامة للإطفاء وحرص قيادييها على مواكبة المستجدات عالميا وتجهيز منتسبيها بأحدث الوسائل والأدوات التي تعينهم على أداء مهامهم الجسيمة على الوجه الأكمل وتحقيق أقصى درجات السلامة، في ظل طبيعة عملهم الاستثنائية، معربا مجددا عن التقدير لجهوده وعموم منتسبي الإدارة في الكويت بوجه عام وفي محافظة الأحمدي على نحو خاص.

من جهته، أوضح الفريق خالد المكراد أن زيارته جاءت لتقديم الشكر والتقدير للمحافظ الخالد لحضوره تدشين مركز إطفاء الكوت بمدينة صباح الأحمد السكنية الأسبوع الماضي، مثمنا حرصه على التواجد والمشاركة بين منتسبي القطاع خلال الفعاليات المختلفة بالمحافظة مما يمنحهم دفعة معنوية تزيد حرصهم على إتمام واجبهم المنوطين به.