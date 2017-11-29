قالت وزارة التجارة والصناعة إن الجولات التفتيشية المستمرة لإدارة الرقابة التجارية سجلت عددا من المخالفات على محلات الطباعة والتصوير المنتشرة في أنحاء البلاد. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن الإدارة نفذت حملات تفتيشية في ثلاث محافظات أسفرت عن تسجيل 7 مخالفات متنوعة بحق أصحاب هذه المحلات.

وأوضحت انه تم تسجيل مخالفتين في محافظة العاصمة و3 في محافظة حولي واثنتين في محافظة الجهراء وتم عمل مخالفات لجميع هذه المكاتب، لافتة إلى ان جميع المخالفات تمثلت في ممارسة عمل آخر خلافا لطبيعة العمل المرخص بها وهي قيام هذه المحلات بـ «عمل البحوث».

وذكرت ان هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للوزارة لضبط الأسواق ورفع مستوى الخدمة في إدارة الرقابة التجارية بما يعود بالنفع على المستهلك والتاجر من خلال حفظ حقوق الطرفين بحسب النظم والقوانين التجارية المعمول بها بالإدارة والحد من المخالفات وبث روح الطمأنينة لدى المستهلكين بالتعاملات التجارية.

وأهابت الوزارة بالمستهلكين الإبلاغ عن اي محاولة غش يتعرضون لها عبر التوجه إلى اي مركز من مراكز الرقابة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد او الاتصال على الخط ١٣٥، مؤكدة استجابتها السريعة لكل بلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة حيال اي مخالفة.