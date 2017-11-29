أفاد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بوزارة الكهرباء والماء م.خليفة الفريج بأن الوزارة بصدد إطلاق فعاليات ملتقى الترشيد الأول تحت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق خلال الفترة من 6 - 7 ديسمبر المقبل بمركز ابن الهيثم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمنطقة العديلية.
وأوضح الفريج انه ستتم إقامة الملتقى الذي ستطلقه الوزارة للمرة الأولى بمشاركة 13 جهة من الجهات المختلفة من وزارات الدولة والقطاعات العسكرية والشركات النفطية والقطاع التعليمي والتدريب وجمعيات النفع العام.
وأضاف ان الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الوزارات والمؤسسات الملحقة بها والهيئات المستقلة والجهات التطوعية والشركات في مجال تطبيق ونشر مشاريع ثقافة ترشيد الكهرباء والماء.