بشرى شعبان

أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون حسن كاظم ان قطاع التنمية يعمل على التوسع في الشراكة الاجتماعية وتوفير كل ما يساهم في تطوير قدرات المنتفعين من خدمات وزارة الشؤون عبر تكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية لمساندة الفئات التي ترعاها الوزارة سواء في مراكز تنمية المجتمع المنتشرة لكل المحافظات أو عبر مشروع من كسب يدي وتنظيم المعارض لتسويق منتوجاتهم في بوتيك 33 وصالات تنمية المجتمع.

جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش افتتاح معرض المتدربات في مركز تنمية المجتمع الزهراء ومعرض «بيدي أبني بلدي» في حاضنة السلام بوتيك 33.

وأوضح ان جميع المشاركين سواء في معرض الزهراء أو بوتيك 33 من الحرفيين المتدربين في مراكز تنمية المجتمع وقد اثبتوا تميز المرأة الكويتية في العمل الحرفي المتقن.

وبين كاظم ان معرض تنمية المجتمع هو الثاني ضمن مشروع قطاع التنمية الاجتماعية التنموية وقد أقيم المعرض الأول في مركز الفنطاس وهذا الثاني في مركز الزهراء وسيقام لكل المحافظات. وأشار الى ان العمل جار على تنظيم معرض كل أسبوعين في مركز من مراكز تنمية المجتمع بهدف تسليط الضوء على ابداعات المشاركين في هذه الأعمال الفنية الحرفية المتميزة.

وأكد كاظم الاستمرار بتنظيم المعارض والعمل على مساندة المنتفعات بكل الوسائل، متوجها بالشكر لكل من يساهم في تنظيم هذه المعارض من قطاع التنمية الاجتماعية على الجهود المميزة في خروج هذه المنتجات الراقية.