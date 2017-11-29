صرح مدير إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والمشرف العام على المشروع القيمي لتعزيز العبادات «نفائس» صلاح أبا الخيل بأن الإدارة تبث حاليا عبر شاشات مطار الكويت الدولي وشاشات مجمع الأفنيوز فلاشات بنك السعادة التلفزيونية، لافتا إلى أن ذلك يتوافق مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى التواصل الجماهيري بكل الطرف والوسائل والأدوات الإعلامية الممكنة.

وأوضح أبا الخيل في بيان صحافي أن الإصدار عبارة عن سلسة من أجمل الفلاشات القيمية التي تناقش وتعالج أبرز المشاكل الزوجية والأسرية بأسلوب تربوي وتقني وفني يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى العبء الكبير الذي يقع على عاتق المؤسسات المعنية بالشأن الأسري في هذه الآونة وذلك لتزايد الخلافات وارتفاع نسب الطلاق في الوقت الراهن.

كما شدد أبا الخيل على ضرورة دعم وتعزيز المشاريع التي تعمل على لم الشمل الأسري وإعادة التوازن الزوجي، محذرا من عواقب التراخي في معالجة هذه القضايا الحياتية المهمة معتبرا غياب الوعي الأسري سببا رئيسيا لانتشار حالات الطلاق التي تتكدس بها أروقة المحاكم.