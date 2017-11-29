أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي اهمية المؤتمر العام الـ 17 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

وقال تقي في تصريح في ختام اعمال اليوم الاول لهذا المؤتمر «الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» ان حضور الكويت له يؤكد مجددا حرصها على مواصلة تقديم الدعم الكامل لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بمشاركة الكويت في المؤتمر، اوضح انه من المقرر ان يعقد الوفد الكويتي خلال اعمال الدورة الحالية اجتماعات مع عدد من مسؤولي المنظمة، وفي مقدمتهم مديرها العام لي يونج الذي اعيد انتخابه لولاية ثانية بالإضافة الى عقد لقاءات مع مسؤولي قطاع الأبحاث والدراسات.

وردا على سؤال حول مشاركة الكويت في الفعاليات التي تقام بالتوازي مع اعمال المؤتمر السنوي العام قال ان وفد الكويت سيشارك في العديد من جلسات المؤتمر وورش العمل من بينها الجلسات العامة وسيهتم بالعديد من المواضيع التي سيطرحها المؤتمر للنقاش بينها موضوع القيادات النسائية العالمي والمعني بتمكين المرأة من المراكز القيادية وكذلك موضوع الثورة الصناعية.

وتابع تقي قائلا: ان الوفد الكويتي سيشارك ايضا في طرح المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة والتي تعرضها بعثة جامعة الدول العربية لدى جمهورية النمسا الاتحادية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتستمر اعمال الدورة الحالية التي انطلقت اعمالها اليوم وحتى الأول من ديسمبر المقبل بمشاركة ثلاثة رؤساء دول لكل من سويسرا وكرواتيا ومالطا وممثلي عدد كبير من الدول الأعضاء البالغ عددها 168 دولة اضافة إلى العديد من المؤسسات الخاصة والجهات الحكومية.

وتشارك الكويت بوفد رسمي يرأسه مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبد الكريم تقي الذي وعضوية سفيرنا لدى النمسا رئيس الوفد الدائم للكويت لدى منظمة (يونيدو) صادق معرفي ومدير ادارة التخطيط الصناعي بالتكليف المهندسة أسماء الشطي ومدير ادارة مكتب المدير العام بالتكليف يوسف الوتار اضافة الى باحثة المتابعة نجلاء العازمي ومن الوفد الدائم لسفارة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب وهيا المنصور.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) قد أنشئت عام 1966 وأصبحت وكالة متخصصة في عام 1985 ومقرها الرئيسي في العاصمة فيينا، حيث لديها مكاتب اتصال في كل من بروكسل وجنيف ونيويورك.