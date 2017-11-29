أشاد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح بالدور الإنساني الرائد الذي تقوم به الكويت حكومة ومؤسسات وجمعيات خيرية تجاه نجدة الملهوفين ودعم المعوزين وإقامة وتشييد الصروح العلمية التي تعزز العلم وتنشر النور، علاوة على المخيمات الطبية والإغاثية مما أسهم بدوره في تخفيف معاناة عشرات آلاف حول العالم لاسيما اللاجئين السوريين.

جاء ذلك خلال تكريم الهيئة الخيرية الأردنية لجمعية النجاة الخيرية أثناء زيارة مدير العلاقات العامة بالجمعية المحامي عمر الشقراء.

وأكد المفلح ان النجاة الخيرية ضربت أروع الأمثلة في المهنية والروح المؤسساتية العالية والتي انعكست في تعاونها وتكاملها في ميدان الخير.

وإسهامات الجمعية نرى ونشاهد بصماتها واضحة جلية إذ ساهمت في نقل الكثير من الأسر من العوز والحاجة إلى الإنتاج والعطاء والعمل، كما أولت الجمعية جل اهتمامها على تقديم الإغاثة الفكرية والتعليمية من خلال فتح المدارس أمام الطلاب السوريين وكذلك التواجد الإغاثي القوي للجمعية وزياراتها المتكررة للمخيمات والوقوف عن كثب على أهم احتياجات المستفيدين، فمليون شكر لأهل الكويت عامة وجمعية النجاة الخيرية خاصة.

من جانبه، ثمن مدير العلاقات العامة بجمعية النجاة الخيرية المحامي عمر الشقراء الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما «النجاة» خلال التكريم، مؤكدا أننا لدينا علاقات تاريخية متجذرة على كل الأصعدة مع أهلنا في المملكة الأردنية الشقيقة ولمسنا من خلال التعامل معهم في تنفيذ الكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية تعاونا كبيرا عكس خيرية هذه البلاد وأهلها الخيرين.

واختتم الشقراء بشكر أهل الأردن الشقيق قاطبة على التسهيلات التي يقدمونها لضيوفهم من اللاجئين السوريين وغيرهم كما وعد بتنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية الرائدة ضمن خطة الجمعية المستقبلية.