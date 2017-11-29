أكدت رئيسة مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي، الشيخة فادية سعد العبدالله الصباح، أن مشاركة المرأة الكويتية الكاملة في الحياة السياسية ومسيرة النهضة ليس مصادفة بل ثمرة استراتيجية وإرادة سياسية بصيرة.

جاء ذلك في كلمة للشيخة فادية ممثلة لدولة الكويت أمام مؤتمر علمي دولي نظمته جامعة (أي كامبوس) بمحافظة كومو شمالي ايطاليا مؤخرا بعنوان، "جسر المستقبل: منظور المرأة" والذي ركز على "تعزيز المساواة بين الجنسين" وذلك بمشاركة شخصيات دولية بارزة من الأكاديميين والعلماء والإعلاميين والنشطاء وقادة الرأي.

ووفقا لبيان للوفد الكويتي المشارك في المؤتمر أن الشيخة استعرضت في كلمتها مسيرة دولة الكويت في تمكين المرأة وتعزيز ودورها ومشاركتها في شتى المجالات.

وتناولت الشيخة فادية أوضاع المرأة في الكويت التي "دخلت في عام 2005 مرحلة جديدة" في مسيرة نهضتها الاجتماعية والسياسية باقرار الحقوق السياسية الكاملة للمرأة في الترشح والتصويت ما عزز الثقة في "أن تطور المرأة في مجتمعنا قد أخذ اتجاهه السوي السديد".

وقالت ان الانتقال والدخول الى تلك المرحلة "لم تكن محض مصادفة ولا من صنع ظروف طارئة" بقدر ما تعد "ثمرة سياسة متبصرة واستراتيجية متدرجة انتهجتها الارادة السياسية في تجاوب تام مع التطلعات الوطنية والاقليمية والدولية".

واضافت ان "المرأة في تاريخ ثقافتنا الكويتية منزلة رفيعة تستمدها من مبادئ ديننا الحنيف الذي ساواها مع الرجل في الحقوق والواجبات واعتبرها شقيقة له في الاحكام وفتح لها أبواب العلم والعمل دونما قيد أو شرط" مما مكنها من المشاركة الفعالة والمساهمة الايجابية في نهضة الكويت "وإقامة صرحها الشامخ مثالا متفردا في سائر المنطقة".

وأكدت استنادا الى تجربة مبرة الشيخ سعد للمعرفة والبحث العلمي ان "قضية تمكين المرأة هو طريق شاق وطويل ومسؤولية مجتمع بأكمله وممارسة لحسن تدبير الشأن العام" لا يحصنها إلا ترسيخ ثقافة المواطنة بالتعاون والشراكة مع هيئات المجتمع المدني.