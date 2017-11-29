عبدالكريم أحمد

أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف، حكم أول درجة بالإعدام شنقا لمواطن عشريني أقدم العام قبل الماضي على قتل شاب سعودي عمدا وأحرق جثته في البر.

وتعود الواقعة إلى أوائل شهر مايو من العام 2015 حيث اتهم الجاني بقتل المجني عليه خنقا وإلقاء جثته في بر الوفرة ثم غادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية، وقد عثر على الجثة بعد أيام على بعد ما يقارب 300 متر من الطريق العام مغطاة بالرمال وبحالة احتراق.

وكان الجاني قد اعترف أنه خرج بنزهة مع صديقه المجني عليه واحتسى الخمر وقام بالقفز للمقعد الخلفي للمركبة وخنق المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم ألقى بجثته وفر هاربا، وذلك انتقاما منه بعدما اعترف بالإدلاء بشهادة غير صحيحة ضد شقيقه بقضية جنائية سابقة.