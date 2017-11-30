موسى أبوطفرة - محمد الجلاهمة

عمّ التفاؤل وتعزز الأمل بعد تردد أنباء عن استعدادات كويتية مكثفة لعقد القمة الخليجية الأسبوع المقبل، والتي حددتها مصادر في ٥ و٦ ديسمبر المقبل وذلك بحضور جميع دول التعاون.



يـأتــي ذلك فـي ظـل جـهـود حـثيثة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لطي صفحة الخلاف الخليجي وإعادة الحياة إلى مجاريها بين دول التعاون.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر وصفتها بـ «المطلعة» قولها إن القمة الخليجية ستعقد في موعدها بالكويت، مشيرة إلى أنباء عن عقدها كاملة النصاب.



وكانت وزارة الداخليـة قـد قررت حجز منتسبيها ومنع الإجــازات السنويـة والإدارية اعتبارا من أمس الأربعاء وذلك استعدادا للقمة الخليجية.



وعممت الإدارة العامة لأمن المطار ـ إدارة العمليات على الإدارات التابعة ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات لانعقاد مؤتمر القمة الخليجية في الكويت.



هذا، وقال مراقبون ان القمة وإن لم تشهد حل كل الخلافات مباشرة إلا أن انعقادها مهم في المكان الصحيح لحلها وهو مجلس التعاون الخليجي الذي تعمل الديبلوماسية الكويتية بكل قوة للحفاظ على وجـوده نظرا لأهميته فـي ضمـان التوازن الإستراتيجي في المنطقة.