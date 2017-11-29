بحث معاون رئيس الاركان العامة لهيئة العمليات والخطط بالجيش العميد الركن محمد الكندري ورئيس ادارة العلاقات الاقليمية بوزارة الدفاع في جمهورية فرنسا الصديقة العميد المهندس فيليب بوتينو موضوعات دفاعية وعسكرية مشتركة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم ان المباحثات جاءت ضمن اجتماع اللجنة الكويتية الفرنسية العليا للتعاون الدفاعي (17) الذي عقد بهيئة العمليات والخطط.

واوضحت انه تم خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية تخدم التعاون القائم بين القوات المسلحة في البلدين بغية تحقيق الاهداف المنشودة ورفع الكفاءة القتالية في العمليات المستقبلية.

واضافت ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن اوجه التعاون المشترك والتنسيق العسكري وتوحيد وتطوير المفاهيم لتحقيق منظومة عمل موحدة تحقق المزيد من التنسيق والانسجام وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود.

حضر الاجتماع الملحق العسكري الفرنسي لدى البلاد العقيد الركن طيار باتريك بيكييه وعدد من كبار ضباط الجيش من كلا الجانبين.