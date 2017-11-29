منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الملحق العسكري الكويتي لدى المملكة العميد الركن تركي المشعل وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الثانية.

جاء ذلك في مقر رئاسة هيئة الأركان المشتركة الأردنية حيث قلد رئيس الأركان الأردني الفريق الركن محمود فريحات الملحق العسكري الكويتي المشعل الوسام الرفيع بأمر ملكي من العاهل الأردني.

وفي هذه المناسبة أكد سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "عمق" العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص السفارة الكويتية والمكاتب الملحقة بها على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

وأشاد الدعيج بالدور الذي يؤديه أركان وأعضاء المكتب العسكري الكويتي لدى الأردن معربا عن تقديره لجهود الملحق العسكري المشعل في تطوير التعاون الثنائي المشترك في المجال العسكري مع الأردن.

من جانبه أكد المشعل في تصريح مماثل "تميز" العلاقات الثنائية بين الكويت والأردن الشقيقين على مختلف الأصعدة والمستويات الرسمية والشعبية.

وأوضح المشعل أن "هذا التكريم السامي من لدن العاهل الأردني يأتي نظير الواجب الذي كلفنا به ونحرص من خلاله على تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تطوير التعاون المشترك وازدهاره في المجالات كافة لا سيما في المجال العسكري".

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بهذا التكريم معتبرا منحه الوسام "تكريما عاما للجيش والقوات المسلحة الكويتية" مشددا على عمق العلاقات "الأخوية" التي تربط الكويت والأردن وضرورة صونها وتعزيزها وفقا لتوجيهات القيادتين السياسيتين والعسكريتين لدى البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.