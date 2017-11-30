كرمت الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة «هاندي ميوزيك» الذي انطلقت اعماله بتونس العاصمة رئيسة معهد «المرأة والسلام» بالكويت كوثر الجوعان لجهودها في الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعربت الجوعان في تصريح لـ«كونا» عن سعادتها بهذا التكريم الذي يتجاوز شخصها ليشمل الكويت التي تشهد جهودا حثيثة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وصقل مواهبهم ومساندة إبداعاتهم مرحبة بوزيرة الشؤون هند الصبيح التي حضرت حفل الافتتاح «والتي تعد من أكبر الداعمين لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت».

وأضافت أن معهد المرأة والسلام بالكويت أقام العديد من المؤتمرات والتظاهرات التي خصصت للمرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة عموما والكفيفة والصماء خصوصا، معلنة أن المعهد سينظم في بداية العام المقبل الملتقى النسائي الثالث لبحث ومناقشة الحلول للمشاكل التي تواجهها المرأة الكفيفة والصماء في العالم العربي.

وعلى هامش زيارتها لمركز الصم في تونس العاصمة أكدت الجوعان أن الكويت رائدة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ما جعلها باختيار أممي غير مسبوق مركزا عالميا للعمل الإنساني.

وقالت الجوعان ان رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تعد مؤشرا لتقدم المجتمعات وتتطلب جهودا ومثابرة من أجل إدماج هذه الفئة لتصبح عنصرا فاعلا يساهم في تقدم الشعوب وتطورها.

وأضافت أن معهد المرأة والسلام بالكويت الذي تترأسه يركز جهوده على مساعدة المكفوفين والصم لاسيما من النساء لذا أنشأ في العام 2006 «لجنة المنارات» التي تتولى تحديد احتياجاتهم وتنفذ دورات تدريبية شاملة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يمارسوا حقوقهم بالشكل الكامل.

وشددت الجوعان على أن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة «حق انساني ومسؤولية اجتماعية وأدبية وأخلاقية» مؤكدة أن التجربة الكويتية في هذا المجال واسعة وثرية، فالكويت التي تضطلع بمهام انسانية عالمية لابد وأن تضع في أولوياتها ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول زيارتها لمركز الصم بتونس العاصمة قالت الجوعان إنه على الرغم من النقائص في المعدات فإن المركز يقوم بعمل رائع خصوصا تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة أن «الثقة والتصميم والمثابرة قهروا النقائص فبرع الرسام والحلاق والطباخ والعديد من المهارات التي يتعلمها أبناؤنا من ذوي الاحتياجات الخاصة».